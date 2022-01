Samtlige utøvere har gjennomført nye PCR-tester. Der kom det frem at Simen Hegstad Krüger har fått påvist smitte.

– Han er selvfølgelig isolert på rommet. Han er tilsynelatende frisk, ingen sykdom pågående. Det er selvfølgelig en veldig kjedelig situasjon for Simen, sier landslagslege Øystein Andersen.

– Blir du overrasket hvis det blir flere positive tester?

– Jeg kan ikke si at jeg blir overrasket. Jeg frykter det, sier legen.

Med ordentlig god flyt kunne Krüger gått til topps på 30 kilometer fellesstart med skibytte, femmila og stafett. 30 kilometeren er nå uaktuell, det er herrenes første OL-løp den 6. februar.

Herrelandslagstrener og Eirik Myhr Nossums kollega, Lars Christian Aabol, forteller om veldig usikker og spent stemning i Italia. Selv er han med landslagsløperne som skal gå norgescup på Gjøvik.

– Det er veldig trist med Simen. Han er i kalasform. Han kunne vært gullfaoritt på flere distanser. Han kunne kjempet om tre OL-gull, sier Aabol til VG.

Krüger har vist enorm form denne sesongen, med to verdenscupseirer. Etter at han vant med 22 sekunder på 15-kilometeren i Davos, tok Martin Johnsrud Sundby frem de store ordene og kalte Krüger et sikkert gull-kort for Norge.

– Min påstand er at det blir helt umulig å slå ham. Jeg skjønner ikke hvordan noen skal klare det, sa Sundby, tidligere VM- og OL-vinner, i VGTV-programmet «Utenfor Skisporet».

Femmila er herrenes siste løp og går lørdag 19. februar.

– Vi vet at Simen er sterk i høyden. Jeg vil ikke rangere hvor viktig folk er i en tropp, alle er like viktig, sier landslagssjef Espen Bjervig.

Bjervig er lei seg når han torsdag kveld går om bord på flyet til Kina.

– Det som skjer nå er utrolig trist for de berørte. Det påvirker hele apparatet av utøvere. Dette er ikke så veldig gøy lenger. Det er knalltøft, sier Espen Bjervig.

Fra før er Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå smittet i langrennstroppen. Andersen sier det er vanskelig å anslå hvor lenge smitten forblir i kroppen og at de vil fortsette å teste samtlige utøvere hver dag.

– Vi må minimalisere skaden så godt vi kan, sier legen.

– Selv om vi har disse tilfellene, må vi tenke på at vi må få noen løpere nedover.

Resten av landslaget forblir i Seiser Alm enn så lenge.

– Det er en ekstrem situasjon for de som er der nå, sier Andersen.

Krüger skal være helt symtomfri.

– Dette kommer helt ut av det blå, sier Bjervig.

Krüger bodde på rom med OL-reserve Harald Østberg Amundsen frem til i går da laget byttet hotell. Østberg Amundsen skal fortsette å trene som normalt med mindre symptomer dukker opp.

– Harald er reserve, så han er en aktuell kandidat. Vi får håpe at han står seg, sier Bjervig om mulighetene for at reserven nå blir en del av troppen som reiser til Kina.

Krüger ble olympisk mester på 30 kilometer fellesstart med skibytte for fire år siden. Han tok også stafettgull.

– Det er jo bare trist at han ikke får forsvart fellesstart-gullet fra sist OL. En ønsker å ha alle de beste på start, både kvinner og herrer, sier Hans Kristian Stadheim til VG.

Han er trener for Storbritannia, men jobbet noen år tilbake tett med Krüger og Hans Christer Holund i Lyn.

- Nei, huff… Men han må tenke positivt og se på mulighetene for å rekke femmila, sier Stadheim.

Herrene skal etter planen fly til Norge 30. januar og videre til Beijing dagen etter. Kvinnene reiser 1. februar. Langrennslandslaget holder seg til den planen enn så lenge.

Om landslaget ikke skulle velge å kalle inn en reserve for Krüger, kan det være håp om å rekke femmila på OLs siste dag.

Krüger tok tre VM-medaljer i Oberstdorf for ett år siden, det ble sølv på 15 kilometer friteknikk og 30 kilometer fellesstart med skibytte, og bronse på femmila.