Dramatisk antall utmeldinger fra idrettslag i Trondheim under koronakrisen

Fotballkretsen mobiliserer for å få frem stemmene til de som påvirkes mest av regjeringens nei til kamper i breddefotballen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Pål Wahl, daglig leder Utleira IL, forteller at idrettslaget har mistet et betydelig antall medlemmer de siste månedene. Foto: Knut Andreas Lone

– Vi har mistet omtrent 100 medlemmer siden mars. Det er ikke vanlig kost. Vi er et av de idrettslagene i Norge som har vokst mest de siste fem-seks årene og at vi da plutselig har 100 i nedgang det sier jo litt om situasjonen.

Det forteller daglig leder i Utleira IL, Pål B. Wahl, til Adresseavisen.

Mandag hadde omkring 20 representanter fra idretten i Trøndelag møtt opp på CSK Varmo Arena på Charlottenlund, for å støtte breddefotballens desperate kamp for å få startet opp igjen med kampspill.

Les også RBKs styremøte ferdig: – Vi har fortsatt full tillit til Eirik, men vi må vinne fotballkamper

For øyeblikket er det 1. september som er datoen hvor en ny vurdering skal tas. Det er stor bekymring i bredden for hva konsekvensene skulle bli om man ikke får startet opp igjen.

– Jeg er redd for langtidsvirkningen hvis vi ikke kommer i gang. Foreløpig er det svingninger, men vi vet ikke om det er fordi vi har vokst så mye at vi har nådd toppen og at det er derfor 100 har forsvunnet. Men vi er mest redde for at hvis vi ikke kommer i gang med normal aktivitet og drift, så vil det forsvinne flere, sier Wahl.

Daglig leder i NFF Trøndelag, Jan-Roar Saltvik, med klar tale til breddeklubbene i Trøndelag mandag. Foto: Knut Andreas Lone

– Formidable konsekvenser

Daglig leder i NFF Trøndelag, Jan-Roar Saltvik, ba innstendig om at ledere i klubber og idrettslag mobiliserer ressursene sine, for å legge press på myndighetene.

– Det er de som har skoen på som er det viktigste talerøret nå. De som står på treningsfeltet hver dag. Det er de som ser konsekvensene. De ser at det er færre på trening, de ser at gruppen rakner, de ser at klubben får trøbbel, forteller han til Adresseavisen.

Foran ledere fra en rekke klubber, samt organisasjonssjef i Trøndelag Idrettskrets, Kjell Bjarne Helland, og ledere fra håndball og ski, presenterte han argumenter fotballen nå skal bruke for å få gjennomslag.

Les også Horneland tok opp rykteflommen med spillerne

Han forteller at hele energien for spillere, trenere og klubber ligger i å spille kamper, og at rent økonomisk vil konsekvensene «være formidable», om man ikke kommer i gang.

– Med en ny vurdering 1. september, så vil jo det si at åpningen kommer på et senere tidspunkt, og det betyr at sesongen ikke blir noe av. Det betyr at den siste kampen barn, unge og voksne spilte i breddefotballen var i oktober/november 2019. Neste kamp blir da kanskje i april 2021. 18 måneder uten fotballkamp? Vi skal prøve å estimere hva det frafallet betyr, men det er klart at det blir dramatisk.

Bekymret for rus og psykisk helse

Daglig leder i Verdal IL, Roger McKellar, følte det var viktig å ta turen til Trondheim mandag, for å dele sine tanker og det han opplever. Han er urolig for hva ungdommen gjør uten organisert aktivitet og har allerede sett tendenser.

– Et idrettslag gjør et så forebyggende arbeid for ungdommer, at hvis de faller utenfor er det kun to plasser de kan ende opp: Enten på fest eller i "Øregatan", altså i sentrum.

– De holder seg ikke til reglene med tanke på helseretningslinjer, de holder seg ikke til alkoholreglene. Det bygger seg opp til et stort problem, for det er jo ikke noe organisert for dem.

Roger McKellar, daglig leder i Verdal IL, vil ha fotballen ordentlig i gang igjen så ungdommen i Verdal har et sted å være. Foto: Knut Andreas Lone

Han tok selv kontakt med rus og psykiatriavdelingen i Verdal, og forteller at de også deler hans bekymring.

Nestleder i Verdal IL, Heidi Olsen, trekker frem fotballens rolle i inkludering og med tanke på psykisk helse.

– Vi har en del unger og ungdommer hvor idretten er viktig for å inkludere dem i samfunnet, og som kanskje hadde sittet hjemme alene om de ikke hadde fotball og håndball å gå til.

– Vi ser at de kanskje kommer litt tidlig på trening, er kanskje litt lenger og er nede på stadion litt oftere. Det er veldig viktig for mange. Det er viktig både fysisk og psykisk.

Les også Steinkjer-spiller koronasmittet: – Forstår ikke hvordan jeg har fått det

Idrettslag og klubber i diskusjon på CSK Varmbo Arena mandag. Foto: Knut Andreas Lone

Frykter lovløse tilstander

Budskapet fra Saltvik og NFF Trøndelag er at fotballen allerede har opptrådt lojalt og fulgt alle retningslinjer.

Det mener han at man vil kunne fortsette å gjøre. Så langt har hovedsakelig vært forståelse i alle ledd, men nå påpeker flere at lederne at det er vanskeligere å argumentere overfor både barn og foreldre.

– De spiller da fotball i skoletiden, som vanlig, mens når klokka blir 16 så er det plutselig et helt annet regime. Det er det ikke mulig å leve med. Ikke for ungene og ikke for de voksne. Det er disharmonisk, sier Saltvik.

Han sier at kretsen og klubbene har verktøyene til å organisere, og samtidig opprettholde smittevern og eventuell smittesporing. Skrekkscenarioet er hvis folk begynner å organisere selv.

Også Pål B. Wahl i Utleira trekker frem spesielt det.

– Nå føler vi at vi har jobbet frem mot 1. august og at alle er innforstått med det, og så blir det opprør blant alle når vi ikke får starte da, men heller en gang etter 1. september. Det gjør jo at det vi har jobbet mot, det alle har vært trofast mot, det er ikke der lenger og da blir det opprør. At de da begynner å skape private arenaer, hvor de kan spille mot hverandre, på tvers av grupperinger over hele byen.