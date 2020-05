Elleville minutter avgjorde da Skjelbred og Jarsteins Hertha Berlin herjet med byrivalen

Hertha Berlin trengte bare ti minutter på å leke seg til seier i lokalderbyet mot Union Berlin.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Hertha Berlins Matheus Cunha (midten) scoret 3–0-målet mot Union Berlin. Per Ciljan Skjelbred (med ryggen til) kommer for å gratulere. Foto: Stuart Franklin / Pool Getty Images

Hertha Berlin – Union Berlin 4–0 (0–0)

75.000 tomme seter, spillere med munnbind som trippet ned trappene fra garderobene til gresset og ett minutt stillhet for koronaofrene i Tyskland. Det var spesielle rammer da de to Berlin-lagene møttes for første gang i Bundesliga på den mektige Olympiastadion.

Første gang de spilte mot hverandre siden Berlinmurens fall var i november i fjor. Da måtte det et Union-straffespark rett før slutt for å avgjøre kampen.

Det var ikke bortelaget i nærheten av å kopiere fredag. Etter en målløs første omgang skrudde Hertha Berlin opp et knepp og scoret tre mål mellom det 51. og det 61. minutt.

– Det var akkurat dette vi var ute etter. Det var en tøff kamp, men vi håpet å få en kamp og et resultat som dette. Vi var klare å få gjøre hva som helst for å få til det, sa kaptein, målscorer og servitør, Vedad Ibisevic, etter kampen.

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred var i startoppstillingen for hjemmelaget, mens Julian Ryerson kom inn fra på benken for gjestene.

For Skjelbred var det hans siste Berlin-derby før han setter kursen mot Rosenborg etter sesongslutt. Nordmannen var tydelig ute etter å markere seg, og da han ikke smalt til i duellene, så prøvde han å servere angrepsrekken.

Les også Her skulle det vært fest for 75.000 berlinere og tre nordmenn

Per Ciljan Skjelbred hadde flere gode gjennombruddspasninger mot Union Berlin. Foto: POOL / X80003

Fakta Berlin-derbyet Spilles mellom Hertha Berlin og Union Berlin. Hertha lå fra 1961 til 1989 i daværende Vest-Berlin. Union holdt til i den østlige delen av hovedstaden. Oppgjøret i høst var det første Berlin-derbyet i tysk toppdivisjon siden murens fall. Den kampen endte 1–0 til Union Berlin etter en straffescoring av Sebastian Polter. Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spiller for Hertha Berlin. Julian Ryerson holder til på motsatt side av byen i Union.

Hurtigtog skapte trøbbel

Allerede etter fire minutter kom den første i retning hurtigtoget Dodi Lukebakio, men da belgieren skulle spille den videre, så var Union-forsvaret der og ryddet unna.

Første omgang tilhørte hjemmelaget, og Jarstein kom fra det uten de store utfordringene.

Lukebakio var et konstant uromoment, og etter 17 minutter var han på løp igjen. Jarstein slo langt mot Vedad Ibisevic, og veteranen headet videre til Lukebakio, som beinet inn i 16-meteren. En god Rafal Gikiewicz i Union-målet stoppet imidlertid skuddforsøket.

I det 37. minutt var Skjelbred der med pasningsfoten sin igjen. Denne gangen gikk ballen til Matheus Cunha, men brasilianeren skjøt rett på Gikiewicz.

Det nærmeste Jarstein var å slippe inn mål var da Robert Aldrich skrittet opp og skjøt et frispark rett før pause. Ballen hadde god retning og Jarstein var ute i full strekk, men ballen gikk i nettveggen på utsiden av målet.

Les også Skjelbred foran sitt siste Berlin-derby: – En stor sjanse til å slå tilbake

Alle de 75.000 setene sto tomme under lokalderbyet fredag kveld. Foto: POOL / X80003

Målrush

Men det var i andre omgang det virkelig tok av på Olympiastadion. Union Berlin så egentlig til å være på vei til å spille seg inn i kampen igjen i innlendingen av omgangen, men hjemmelaget ville det annerledes.

Først havnet en ball ute hos venstreback Marvin Plattenhardt. Ballen ble så pisket inn perfekt foran mål, hvor Ibisevic stanget Hertha i ledelsen med en knallhard heading. Da var det spilt 51 minutter.

Umiddelbart etter avspark vant Hertha ballen tilbake. Skjelbred spilte ballen til Ibisevic, som vendte og sendte ballen til Lukebakio. Spissen satte på turboen, rundet keeper og trillet ballen sikkert i mål.

– Nå er Union i sjokk, sa Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

– For noen magiske minutter, sa ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Vedad Ibisevic var kampens store spiller med ett mål og to målgivende pasninger. Foto: POOL / X80003

Les også Her kysser han lagkameraten. Det skaper rabalder i Tyskland.

– Leker seg

Kun ni minutter senere rullet Hertha Berlin opp igjen. Ballen havnet hos Cunha, som dro av tre mann før han sendte ballen mot Lukebakio. Belgieren prøvde seg på et brassespark, men heldigvis for Hertha bommet han. I stedet fikk Ibisevic ballen, og da Cunha fikk ballen tilbake, skrudde han den ned i hjørnet.

– Hertha Berlin leker seg, sa Sundet.

Bortelaget merket at de var nødt til å gjøre noen endringer, og en av spillerne som kom inn fra benken kun to minutter etter 3–0-scoringen var den tidligere Viking-spilleren Julian Ryerson, fra Lyngdal.

Dessverre for Union Berlin hjalp ikke byttene.

Stopperkjempen Dedryck Boyata styrte inn 4–0 med hodet etter en god Plattenhardt-corner etter 78 minutter.

Det var ingen tvil om hvor de viktige poengene ville havne. Hertha Berlin klatrer til 10.-plass med 34 poeng, mens fredagens motstander forblir på 12.-plass med 30 poeng.