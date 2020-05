Utvider «Impossible Games» – Ingebrigtsen-brødrene i landskamp

Brødrene Ingebrigtsen utgjør kjernen i et norsk lag som møter fem sterke kenyanere til virtuell duell på 2000 meter under «Impossible Games».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen løper på Bislett 11. juni. Her er brødrene etter VM-finalen på 5000 meter i Doha i fjor høst. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

NTB

Det ble klart da Bislett-sjef Steinar Hoen tirsdag presenterte de oppdaterte planene for det koronatilpassede stevnet 11. juni.

– Vi har klart å få til verdens første virtuelle løp på dette nivået, sa Bislett-sjef Steinar Hoen da han presenterte konseptet.

Det kenyanske laget kommer ikke til Oslo, men skal løpe sin del av lagkonkurransen i Nairobi et par dager i forkant av Bislett-stevnet. Tiden blir notert, men ikke formidlet til Ingebrigtsen-leiren.

Hvert av de to femmannslagene lag kan ha to harer. Gjennomsnittstiden til de tre beste løperne fra hvert lag benyttes for å kåre vinneren.

Filip Ingebrigtsen skal i forkant av lagkonkurransen forsøke å slå Vebjørn Rodals norske rekord på 1000 meter. Den distansen har førsteprioritet.

– Det er ikke bare å stille opp og ta den rekorden. Jeg har løpt 1000 meter én gang, og da var jeg et par tiendedeler bak. Jeg går «all in», sa Filip.

Lillebror Jakob ser frem til den norskkenyanske lagkonkurransen.

– Vi håper at vi skal være i godt slag. Vi har ikke lyst til å komme hit og daffe rundt, sa han.

Jakob og Filip Ingebrigtsen sammen med Therese Johaug og Amalie Iuel på Bislett tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Utvider stevnet

I utgangspunktet var det alternative Bislett-stevnet tenkt å vare i én time med et svært begrenset antall øvelser, men som følge av myndighetenes oppmyking av virusrestriksjonene har man den siste tiden funnet rom for å utvide omfanget.

Det betyr at startlistene i øyeblikket teller 39 navn fordelt på 13 ulike øvelser. Der fremgår det også at brødrene Ingebrigtsen får med seg Per Svela og Narve Gilje Nordås i en landskamp på 2000 meter mot fem sterke kenyanere.

Amalie Iuel skulle etter planen møtt Isabelle Pedersen til duell på 200 meter hekk, men løper i stedet 300 meter hekk mot den danske stjernen Sara Slott Petersen og sveitsiske Léa Sprunger.

Moen fra Kenya

Som følge av at reglene for sosial distansering er justert fra to til én meter, kan Bislett-sjef Hoen gjennomføre konkurranser med utøvere i annenhver løpebane.

Sondre Nordstad Moen, som har oppholdt seg i Kenya under viruspandemien, skal løpe 25.000 meter på Bislett. Underveis skal han forsøke å sette nord rekord på 20 kilometer og på én times løp.

På 25.000 meter er europarekorden 1.13.57. Moen håper å løpe på 1.13.45.

Langrennsstjernen Therese Johaug løper på sin side for å klare VM-kravet på 10.000 meter, og hun skal dele banen med Moen under sitt løp.

Moderne teknologi

Med gjennomføringen det nå er lagt opp til, utvides stevnets varighet fra én time til to og en halv time.

Underveis skal Karoline Bjerkeli Grøvdal forsøke seg på den legendariske norgesrekorden til Grete Waitz på 3000 meter. Hun løper alene, men får hjelp av moderne sekunderingsteknologi i kampen om å slette den over 40 år gamle rekorden.

Samme teknologi får også Moen og Johaug drahjelp av.

Karsten Warholm skal på sin side angripe verdensrekorden på 300 meter hekk.

Bislett-sjef Hoen er klar på at smittevernet er godt ivaretatt, til tross for at startlistene er utvidet.

– Vi har designet et arrangement som tar smittevern langt, og vi har lagt vekt på hver eneste detalj. Vi håper og tror det tryggeste stedet å være 11. juni er inne på Bislett stadion, sa han tirsdag.

Hoen varsler også et kreativt konsept for å simulere at tribunene ikke er tomme.

(©NTB)