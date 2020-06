Tre unge nykommere på årets hopplandslag: – Har vært et mål lenge

Hopplandslaget utvides fra 12 til 15 utøvere. Anders Håre (20), Thea Minyan Bjørseth (16) og Eirin Kvandal (18) er nye på laget.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Eirin Kvandal (18), Anders Håre (20) og Thea Minyan Bjørseth (16) er tatt ut på årets hopplandslag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Seks kvinner og ni menn er tatt ut på hopplandslaget kommende sesong.

Laget er det største i Alexander Stöckls tid som landslagstrener for hoppherrene. Hovedgrunnen er at Anders Fannemel og Thomas Aasen Markeng fortsatt er under rehabilitering.

– Det kommer inn et nytt ansikt etter lovende prestasjoner i fjor. Anders Håre er en spennende skihopper som har høyt potensial. Han fortjener full støtte og kompetanse fra vårt trenerteam, sier Stöckl i en pressemelding.

20-åringen fra Vikersund deltok i hele 14 verdenscuprenn forrige sesong.

– Det er selvfølgelig stort å få tillit på A-laget, og det har jo vært et mål lenge, sier Håre.

De øvrige på landslaget for menn er Johann André Forfang, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik, Robin Pedersen og Daniel-André Tande.

Vil bli best i verden

Bjørseth fikk prøve seg i verdenscupen forrige sesong, men er nå fullverdig medlem av kvinnenes landslagstropp sammen med Maren Lundby, Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Ingebjørg Saglien Bråten. Det er også Kvandal.

– Disse jentene har som mål å bli verdens fremste kvinnelige hoppnasjon, og med disse utøvernes dedikasjon til idretten sin, og vårt system i NSF hopp, er det store muligheter for at visjonen kan bli en realitet tidligere enn vi trodde, uttaler kvinnenes landslagssjef Christian Meyer.

16 år gamle Bjørseth er i likhet med Mosjøen-jenta Kvandal svært tilfreds med å ha blitt tatt ut.

– Jeg synes det er stort å få være med på landslaget, men synes også det er litt sykt. Jeg ser på det som en stor mulighet til å lære av de beste og ikke minst utvikle meg som skihopper, sier Bjørseth fra Lensbygda.

Les også Sunnmøring følte seg nedprioritert fordi han kommer fra en liten bygd

Det norske hopplandslaget ble presentert tirsdag. Alle var til stede uten om Johann André Forfang. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Økonomiske utfordringer

Nylig ble det kjent at hoppbudsjettet måtte reduseres fra 31 til i underkant av 24 millioner kroner som følge av koronapandemien. Det bekymrer ikke Alexander Stöckl.

– Vi står overfor en del økonomiske utfordringer, men jeg er trygg på at vi kan levere høy kvalitet under samlinger og i daglig trening, sier Stöckl.

Landslaget innleder med samling på Lillehammer denne uken. Verdenscupen skal etter planen starte 21. november for mennene og 5. desember for kvinnene.