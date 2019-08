Moe: – De er veldig flinke til å prate om det når det går bra

MOLDE: I kveld møtes Odd og Molde. To av lagene som etter all sannsynlighet vil kjempe om gullet helt inn. Men skulle Molde ta tre poeng i kveld, vil det være åtte poeng som skiller de to lagene, med elleve kamper igjen å spille. At en MFK-seier vil være med å hekte av Odd i gullkampen, vil imidlertid ikke Erling Moe være med på.

– Nei, det er ikke det går på for oss. For oss handler det først og fremst om oss selv. Vi vil ville fotballkamper og videreføre den trenden. Jeg skjønner diskusjonen og at det blir prat om dette, men for meg er det altfor tidlig. Det er nesten halve sesongen igjen, og det går i bølgedaler. Jeg tror at vi skal fokusere på oss selv, så kan ikke vi styre hvordan andre lag presterer, sier Moe til Rbnett etter lørdagens trening.

Selv om han mener det er for tidlig å snakke om «gullkampen», tror han at Odd kommer til å være med helt inn.

– Det tror jeg absolutt. De har hatt en veldig god sesong hittil.

Carina Johansen / NTB scanpix

– Har ikke hørt et ord på flere år

Han kommer også med et lite humoristisk stikk i retning Skien.

– Jeg må si at den lokale utviklinga de har hatt der i år har vært fantastisk. Man har ikke hørt et ord fra den kanten på flere år, men nå hører vi at det snakkes varmt om telemarksmodellen igjen. Det er fint, sier Moe med et smil om munnen.

I forkant av oppgjøret har Odds offisielle Twitter-konto nok en gang vært ute og retta skyts i retning MFK. Der hevdes det at Odd mot MFK er kapital mot utvikling og Røkke mot Telemark.

– Jeg har ikke sett det selv, men fått det gjenfortalt. Det får vi kose oss med, også skal det være litt sånn.

Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

– Kan være en fordel

Normen blant bortelag de siste årene har vært at de ligger lavt, og ofte forsøker å ødelegge for MFK framfor å fokusere på egne styrker. Moe tror Odd er et lag som tør å spille sitt eget spill, også på Aker stadion.

– Det tror jeg. Det kan være en fordel for oss om vi tør selv. Odd er flinke til å variere presshøyden innad i kampene, så vi vil nok møte begge deler. Vi må være oss selv og angripe kampen offensivt. Vi har vært flinke til å skape sjanser og score mål her hjemme, og det skal vi fortsette med. Jeg tror vi får en underholdende kamp, sier Moe.

Sist helg mot Ranheim var den 35. kampen på rad i Eliteserien hvor MFK gjorde mål på motstanderen. Det er en statistikk Moe håper lever videre, også etter kampen i kveld.

– Vi skal gjøre vårt for å forlenge den rekka. Odd er et godt lag og det kommer til å bli ei tøff batalje, men jeg må si at vi har såpass stor tro og selvtillit her at vi føler oss nesten uovervinnelig, sier Molde-treneren.

Knudtzon friskmeldes

Mot Partizan var Erling Knudtzon kanskje MFKs friskeste angrepsvåpen før han måtte ut med ei skade i leggen i førsteomgang. Nå friskmelder sjefen angrepsspilleren til kveldens kamp.

– Erling ser bra ut. Han fikk seg en smell, men skal være klar, sier Moe om Knudtzon, som også bekrefter at både Tobias Christensen og Henry Wingo kan ligge an til å få sine første minutter i MFK-drakta.

Avspark i kveld er klokka 18.00. Kampen kan følges via Rbnetts tekst-live og via 1FM.