Manchester United – Crystal Palace 1–2

Igjen kom dommeren i fokus. Og igjen gjaldt det Var.

Kritikken haglet mot dommer Paul Tierney i kampen mellom Manchester United og Crystal Palace.

Da Anthony Martial, på stillingen 1–0 til bortelaget, stormet gjennom, ble han lagt i bakken av Gary Cahill. Umiddelbart ropte United-spillerne på straffe.

Både Tierney og videodommerne på Var-rommet i Stockley Park, var uenige.

– Det er helt uforståelig at det ikke blir dømt straffe, meldte TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Spillet ble vinket videre. United utlignet til slutt ved Daniel James, men det hjalp lite da Patrick van Aanholt avgjorde på overtid for Crystal Palace.

– Helt håpløst

Beskjeden fra dommerne på Var-rommet var tydelig: Situasjonen med Martial og Cahill var ikke en såkalt «klar eller åpenbar feil».

Mathiesen var uenig. Han fikk støtte fra panelet i TV 2s Premier League-studio.

– Det største problemet med Var, er denne «clear and obvious»-greien. Det er veldig mye opp til hver enkelt, og det kommer ikke til å bli noe konsensus der, sa Simen Stamsø-Møller.

Hangeland var heller ikke nådig i kritikken av videodømmingssystemet.

– Her har vi den paradoksale situasjonen at overdommeren, Var, som skal ta bort feil, gjør at det blir enda mer feil enn om vi ikke hadde hatt Var. Da tror jeg dommeren bare hadde blåst straffe. Det blir så feil at det er helt håpløst, sa den tidligere landslagsstopperen.

Solskjær mener det var straffe

Den norske Manchester United-manageren var også av en annen oppfatning enn dommeren. Solskjær ble spurt i et intervju med BBC, ifølge TV 2, om hva han tenkte om straffesituasjonen. Han var ikke i tvil.

– Definitivt. 100 prosent. Det er helt klart, sa han om episoden, og la til:

– Jeg vet ikke engang om det var Var. Det var sikkert det, men det var helt klart. Han blir dratt ned, og det er derfor han sklir, var konklusjonen til Solskjær.

Cahill, som felte Martial i straffefeltet, hadde tidligere i kampen stoppet samme mann på vei igjennom. 70.000 United-supportere på Old Trafford ropte på direkte rødt kort til stopperen, men det var ikke Cahill enig i.

– Jeg var ikke nervøs, men jeg var ikke sikker på om det burde vært et rødt kort. Jeg følte det var en 50/50-duell mellom oss, sa han til Premier Leagues egne nettsider.