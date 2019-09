Skarstein tok VM-gull: – Hun når frem til alles hjerter

Etter 2000 meter var det trønderen som kom først over målstreken i Linz i Østerrike, med Frankrike og Israel på de neste plassene.

Skarstein hadde allerede billetten til Paralympics i Tokyo i lommen før start, noe som var aller viktigst for 30-åringen. Derfor kunne hun konsentrere seg om løpet på en distanse som er et pluss for pararoeren.

Hun var alvorlig der hun satt i båten med solbriller og caps. Som regjerende verdensmester hadde hun mye å forsvare.

– Skarstein har løftet seg til et nytt nivå. Jeg har aldri sett et så raskt løp, sa kommentatoren på worldrowing.com underveis på distansen.

Skarstein tok ledelsen fra start, og så seg aldri tilbake. Franske Nathhalie Benoit, som har drevet med annen idrett, som maraton i rullestol, var tilbake på vannet. Gullvinneren fra 2010 var likevel langt unna utøveren (5,24 sekunder) som tok 1. plassen.

Da kunne Skarstein ta frem smilet, ta av seg capsen og ta hånden til hjertet. Hun hadde nådd målet sitt.

Senere, da hun fikk gullmedaljen på pallen og hørte nasjonalsangen, kom tårene. Det var umulig ikke å bli rørt for utøveren som mistet sine kjære venninne for bare snaue tre uker siden, og som ble sykemeldt etter det.

Fakta: Fakta om Birgit Skarstein Fakta om idrettsutøveren Birgit Skarstein: * Fullt navn: Birgit Lovise Røkkum Skarstein. * Født 10. februar 1989 (30 år) * Klubb: Christiania Roklub * Fra Levanger. * Meritter: VM-gull roing 2014, 2017 og 2018 og 2019, VM-sølv roing 2013, VM-bronse roing 2015. VM-sølv langrenn 2018, tre VM-bronser (2018 og 2019). * Aktuell: Har fått den høythengende utmerkelsen Egebergs Ærespris.

Olympiatoppens stjerne

– Hun er en utholdende dame, sier Cato Zahl Pedersen, leder av paralympisk utvikling på Olympiatoppen.

Han lar seg stadig imponere over Skarstein, som makter å prestere på topp med så mye som hun engasjerer seg i.

– Birgit er en strålende person på mange områder. Hun har en egen evne til å være opptatt av mange ulike ting. Dessuten har hun en fin utstråling, for ikke å snakke om formidlingsevne. For oss som jobber med prestasjonsutvikling, er det solide egenskaper. Det at hun presterer på det høyeste nivået og er en så god ambassadør, er verdifullt. Hun når frem til alles hjerter.

Vidar Ruud

For Skarstein er det nettopp det som skal skje i Tokyo neste sommer som er det langsiktige målet. Hun fikk det ikke helt til i Rio for tre år siden, slik hun ønsker, og er derfor ute etter medalje i Japan. Aller helst gull. Samtidig vet hun at konkurransen har økt bare det siste året.

– Den franske jenta var ikke med i VM i fjor. Hun er kommet sterkt tilbake denne sesongen, forteller Skarstein. Selv ble hun verdensmester i Bulgaria i fjor, og maktet dermed å forsvare denne tittelen.

Olympiatoppen har et ambisiøst mål med tanke på medaljer i Tokyo.

– Vi skal være med å kjempe om 12 medaljer, opplyser Zahl Pedersen. I Rio ble fasiten åtte.

– Birgit er så desidert en utøver vi regner med der, fortsetter 60-åringen, som selv har vunnet 13 gull og ett sølv i fire forskjellige Paralympics, i grenene langrenn, alpint og friidrett. Skarstein har også deltatt både på sommer- og vinterstid.