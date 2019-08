Trondheims-Ørn spilte 75 minutter med ti spillere - snudde kampen og vant

Kolbotn - Trondheims-Ørn 1 - 2

SOFIEMYR STADION: Det så mørkt ut for Ørn allerede etter kvarteret spilt. Landslagsspiller Karina Sævik sendte hjemmelaget opp i ledelsen. Og kun to minutter senere, ble forsvarsspiller Ina Vårhus sendt direkte av banen etter at hun som bakerste spiller på ulovlig vis hindret Kolbotn i å trenge gjennom.

– Det blir en vanskelig kamp, men jentene står på og fighter. Vi måtte ligge lavt og kompakt og kontre. Det er et utrolig sterkt resultat, sier Ørn-trener Steinar Lein etter seieren.

For i andreomgangen ga taktikken uttelling. Elen Sagmo Melhus trillet ballen mellom beina på Kolbotns sisteskanse Hildegunn Sævik etter 66 minutter spilt. Og på overtid satte Emilie Bragstad spikeren i kista. Dermed klarte trondheimslaget å snu etter en verst tenkelig start på Sofiemyr Stadion.

– Vet ikke helt hva som skjedde

Sistemålet kom etter et hjørnespark som Kolbotn fikk klarert. Men Malin Sunde fikk headet ballen inn i feltet igjen, der Tina Fremo flikket den bakover.

– Da kom jeg løpende bak spillerne, og jeg vet egentlig ikke helt hva som skjedde selv. Plutselig sto jeg på blank gåll og kunne bare trille den inn, sier matchvinner Emilie Bragstad.

– Det var godt å få satt det målet og få marginene litt med oss. Da vi har spilt uavgjortkamper tidligere i år har marginene bikket litt imot oss. Nå har vi marginene med oss for en gangs skyld, sier hun.

Bragstad mener at å vinne på det viset, gir gruppa litt ekstra selvtillit som de tar med seg videre i sesongen. Det mener også trener Steinar Lein.

Ikke optimal oppkjøring

– Det er litt sånne opplevelser du jobber for. Det ser litt håpløst ut, men vi klarer å snu det, sier Lein.

Han gir spillerne all ære for at de holdt strukturen, jobbet godt og vernet om egen boks. Og sesongåpninga ble ifølge ham som ønsket.

– Ja, det er klart. Vi visste det var en vanskelig kamp, og så var vi litt skeptisk med tanke på at vi har gått to måneder uten egentlig å ha spilt kamp. Vi har trent godt, men ikke fått forberedt oss optimalt. Tre poeng er en fantastisk start for oss, som gjør oss enda sterkere i trua på at det vi holder på med er riktig. Det er viktig for selvtilitten å vinne kamper, sier treneren.

Neste kamp for Trondheims-Ørn er om ei uke mot Røa på Koteng Arena.