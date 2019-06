Tyrkias landslag anklager Island for «respektløs» behandling

Ifølge spillerne på det tyrkiske landslaget, ble de behandlet på en dårlig måte da de ankom Island før tirsdagens kamp i EM-kvalifiseringen.

Flyturen på seks og en halv time ble etterfulgt av flere timers venting på Keflavik flyplass.

– Det er respektløst og uhøflig. Vi har ventet her i tre timer. De tok koffertene til alle og gjennomsøkte dem igjen og igjen, sier visekaptein Burak Yilmaz til tyrkisk TV ifølge The Guardian.

Ble gjort narr av med oppvaskkost

De tyrkiske spillerne ble møtt av flere TV-reportere da de endelig fikk gå ut av flyplassen. Da valgte en person å holde en oppvaskkost opp mot ansiktet til Tyrkia-kaptein Emre Belozoglu, og latet som det var en mikrofon.

Ifølge The Guardian ble mannen med oppvaskkosten observert på tyrkisk TV, der han filmet seg selv med mobilen mens han gikk bort til de tyrkiske spillerne.

– Vi ble ransaket mer enn én gang, noe som var unødvendig. Vi ble bedt om å vente helt til nå, sa Belozoglu til media på vei ut av flyplassen.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Vacusoglu skriver på Twitter at mottakelsen er «uakseptabel ut ifra diplomatisk og humanitær praksis» og at Tyrkia skal «gjøre hva som er nødvendig».

Den tyrkiske ambassaden i Oslo sendte et diplomatisk brev til Islands regjering der de uttrykte sin misnøye med hvordan laget deres hadde blitt behandlet. Islands utenriksdepartement har bekreftet at en formell protest er mottatt.

Samarbeidsproblemer

Kommunikasjonssjef for det islandske fotballforbundet, Omar Smarason, sier at alle passasjerer fra «ikke-sertifiserte» flyplasser må gjennom lignende sjekker.

– De islandske spillerne måtte gjennom det samme da de spilte borte mot Tyrkia for fem år siden, og kom med fly fra Konya flyplass, sier Smarason.

Islands flyplassoperatør (ISAVIA) sier at inspeksjonen er obligatorisk for ankomster utenfra EU, men innrømmer at landslaget måtte vente lenger enn vanlig som følge av samarbeidsproblemer.

– Forespørsler om å fjerne elektronikk og veske ble ikke fullstendig møtt, sier en talsperson i en pressemelding.

Les mer om Norges EM-kvalik: Lagerbäck om kollapsene: – Det er kanskje noe vi har savnet

– Vi skal svare på banen

Tyrkia leder gruppe H i kvalifiseringen til EM i 2020, med tre seire på tre kamper og 8–0 i målforskjell. Lørdag slo de verdensmester Frankrike 2–0 på hjemmebane.

Den tyrkiske presidentens talsmann, Ibrahim Kalin, tok til Twitter for å kommentere hendelsen.

– Vårt landslag skal gi det beste svaret ute på banen, avslutter han med.

Island-Tyrkia spilles tirsdag kveld. Landene møtes til dyst i det som er et viktig oppgjør. Tyrkia kommer fra en sterk 2-0-seier mot Frankrike og topper gruppe H med tre seirer i EM-kvalifiseringen.

Island følger tre poeng bak og innehar tredjeplassen på dårligere målforskjell. Blåtrøyene slo Albania 1-0 lørdag.

De to beste i hver gruppe går videre til EM-sluttspillet som spilles i tolv byer i tolv land sommeren 2020.