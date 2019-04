Følg overgangsvinduets siste timer: Serbecic glipper trolig – TIL er i dialog med flere spillere

Som iTromsø avslørte rett før helgen har TIL jobbet med å få Rosenborg-stopperen Besim Serbecic på lån, men høyst sannsynlig blir det «no deal».

TIL jobber uansett videre med andre navn – og det er en midtstopper de helst vil få inn før overgangsvinduet stenger ved midnatt.

– Vinduet er åpent i litt over 24 timer til. Vi jobber fortsatt, sa Simo Valakari til iTromsø i går.

– Med Serbecic?

– Det har vært mye snakk om ham. Vi jobber med å få noen inn, så får vi se om vi klarer det, svarte Valakari og fortsetter:

– Jeg må si at jeg er veldig fornøyd med laget som er her. Vi har et sterkt lag, men vi har en tynn tropp til å klare en hel sesong, og derfor prøver vi å hente noen nå, sa finnen etter 2–1-seieren mot Ranheim i serieåpningen.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

iTromsø møtte Valakari og «Gutan» på Værnes i formiddag. Den finske treneren hadde intet nytt å melde og var veldig opptatt med flere telefonsamtaler.

Det positive er at TIL har fått inn midler fra «gode venner» – slik at det er mulig å forsterke. Det negative er at det er svært få timer igjen til å få til noe som helst.

TIL har også hatt Trond Olsen på trening den siste tiden. Hvis TIL skulle ønske å signere avtale med vingen, så må de ikke gjøre det før overgangsvinduet stenger, ettersom han er uten kontrakt.

iTromsø kommer til å oppdatere denne saken, så snart det er en utvikling i TILs spillerjakt.

iTromsø snakket med TILs sportssjef Svein-Morten Johansen i 13-tiden. Da hadde han følgende å si:

– Vi kommenterer ikke navn. Mest sannsynlig skjer det ingenting. Det viktigste for oss er at vi ikke satser på noe impulsivt og nytt. Det finnes noen saker som vi har jobbet med over tid. Om det ikke går, så skjer det ikke noe.