Enorme gledesscener da Frisk vant hockeybøtta for første gang på 17 år

Frisk Asker – Storhamar 3–2 (4–2 i kamper)

ASKERHALLEN: Gode gamle og småslitne Askerhallen var fylt til aller siste ståplass.

Hockeyfeberen raste mildt som vårsolen utenfor i Asker mandag ettermiddag i starten av den stille uke. Inne i hallen var det ikke mye påskestille. En lurveleven uten like. Dette ville askerbørene ha med seg.

Fakta: Fakta NM-finale ishockey mandag NM-sluttspillet ishockey mandag, finale 6. kamp (best av 7): Frisk Asker – Storhamar 3-2 e.f. (1-0, 1-1, 0-1, 1-0), sammenlagt 4-2 2800 tilskuere Mål: 1. periode: 1-0 (5.26) Mats Frøshaug (Garreth Thompson, Viktor Granholm). 2. periode: 1-1 (25.40) Troy Josephs (Christian Bull), 2-1 (36.25) Sebastian Johansen (Hampus Gustafsson, Granholm). 3. periode: 2-2 (56.33) Lars Østli (Niklas Fogström). Forlengning: 3-2 (62.19) Christian Kåsastul. Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar og Jørn M. Ekeberg, Nesøya. Utvisninger: Frisk Asker 6 x 2 min., Storhamar 4 x 2 min. (©NTB)

De kunne vinne sluttspillfinalen for første gang på 17 år.

Dramaet rundt kampen om det norske hockeygullet ville ikke ta noen ende. For andre gang på to dager ble det spilleforlenging. For andre gang på to dager ble et mål kontroversielt annullert.

Det var en komplett kaos i noen sekunder da det hele var over. Et langskudd fra backen Christian Kåsastul satt kassen bak Oskar Östlund.

Hansker, køller og hjelmer regnet ned over isen der Frisk Asker spillere stormet isen for å forsøke å ta livet av målscorer Kåsastul i ren seiersglede.

– Det er helt sykt. Det er vanskelig å finne ord akkurat nå. Det finnes ikke noe som er bedre enn når Askerhallen er fullsatt og det koker som i dag. At vi klarte å avgjøre det på hjemmebane, er helt sykt, sa matchvinneren til TV 2.

Jan André Aasland (29) er tidenes yngste hovedtrener som har tatt et lag til NM-gull. Han tok over Frisk-jobben da klubben slet i desember.

– Vi har en fantastisk gjeng med gutter som har kriget så hardt for hverandre, sa Aasland på spørsmål om hvordan han vil forklare den uventede suksessen.

Frisk Asker hadde startet spilleforelengingen med en spiller mer enn Storhamar. Det klarte de ikke å utnytte. Men like etter at gjestene var fullt lag, kom den euforiske gleden over å ha vunnet mesterskapet.

Slappe hedmarkinger

Storhamar startet kampen som om de hadde glemt at de var i finalen i sluttspillet. Slappe og uinteresserte lot de Frisk Asker ta initiativet de første 10 minuttene av perioden. Det var i denne periodens ene mål kom da Mats Frøshaug satte pucken i nettet fra kort hold mens Frisk Asker var i overtall. 1–0 til hjemmelaget og de var i ferd med å legge champagnen på is nede i Asker sentrum.

Nå skjønte Storhamar at dette var alvor. Resten av perioden var det gjestene fra Hamar som hadde de største muligheten. De vant skuddstatistikken 10–6.

Den neste perioden hadde Storhamar tenkt å skru på hurtigknappen. De dominerte første halvdel av perioden, ikke minst på grunn av et par utvisninger for Asker. Til slutt måtte det gå som det ofte går i undertall. Troy Josephs utlignet for Storhamar.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Resten av perioden var jevnere, og Frisk var hele tiden målfarlige på kontringer. Det ga til slutt uttelling før champagnen var tatt ut av kjøleren. Sebastian Johansen sendte Frisk Asker i ledelsen nok en gang 16 minutter ut i perioden. Fortsatt hadde Storhamar flest skudd på mål. Men Frisks målvakt Nicklas Dahlberg var som vanlig i dette sluttspillet, i storslag.

Nok et mål annullert

I forrige kamp, som Frisk vant etter spilleroforlenging, ble et kampavgjørende mål annullert. Såpass kontroversielt var det at det ble diskutert helt opp mot kampstart i Askerhallen mandag kveld.

Men det var ikke slutt med det. Midt i den tredje perioden scoret gjestene fra Hedmark. Men nok en gang studerte dommerne video og fant ut at Steffen Thoresen har dyttet Frisks målvakt Nicklas Dahlberg. Annullert.

Utligningen skulle likevel komme i tredje periode etter vedvarende Storhamar-press. Lars Østli scoret.

Trakk seg like før kampen

Den sjette kampen ble spilt med en annen dommer enn den opprinnelig oppsatte dommeren Roy Stian Hansen. Han dømte oppgjøret mellom de to lagene i CC Amfi på Hamar hvor det som kunne vært Storhamars avgjørende mål i kampen etter lang tids vurdering ble annullert. Like etter gikk Frisk Asker opp og scoret det avgjørende målet i kamforlengingen.

Han ble utsatt for sterk kritikk, og valgte å trekke seg fra den sjette finalekampen i Askerhallen mandag kveld. Det handlet ikke bare om saklig kritikk, men også direkte hets. Tommy Søstumoen tok jobben på kort varsel og dømte kampen sammen med Jørn Mccall.