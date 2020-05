Svømme-EM utsatt til 2021

EM i svømming flyttes til neste år. Norge har for lengst vendt tommelen ned for å delta i mesterskapet dersom det ble avholdt i 2020.

Henrik Christiansen og de andre svømmeprofilene må vente til mai neste år med å svømme EM i Budapest. Foto: Christine Olsson/TT / NTB scanpix

Det er Det europeiske svømmeforbundet (LEN) som tirsdag bekrefter i en pressemelding at EM er utsatt på ny. Mesterskapet, som skal arrangeres i Budapest, har fått nye datoer fra 10. til 23. mai i 2021.

EM ble først utsatt fra mai til august i år, og nå flyttes det altså på nytt som følge av koronapandemien som har satt det meste av idrett på pause.

Avgjørelsen kommer dagen etter at svømme-VM ble utsatt i et snaut år fra sommeren 2021 til mai 2022. Den flyttingen skjedde som følge av at sommer-OL i Tokyo er utsatt slik at det arrangeres i perioden der langbane-VM egentlig skulle vært holdt.