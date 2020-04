Eliteserien må fortsatt vente på klarsignal – planlegger for ingen tilskuere

Eliteserien i fotball får trolig beskjed førstkommende torsdag om de kan starte opp i sommer eller ikke.

Vikings Kristoffer Løkberg og Rosenborgs Tore Reginiussen må vente litt til før kan få vite om de kan få starte serien. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Kulturminister Abid Raja sa under lørdagens pressekonferanse at arrangementer for over 500 personer ikke vil kunne gjennomføres før 1. september. Dette gjelder for eksempel Norway Cup.

Arrangementer for mindre enn 500 personer, som for eksempel kan gjelde Eliteserien i fotball hvis de har et begrenset antall tilskuere eller ingen på tribunen, må vente til torsdag før de får svar. Dette må de fordi Helsedirektoratet trenger mer tid.

Leif Øverland i Norsk Toppfotball (NTF) sier de uansett planlegger for oppstart med ingen tilskuere.

– Man tar det til etterretning. De planene som Norges Fotballforbund (NFF) og NTF har jobbet med, har en gradvis opptrapping, men alle planer har start uten publikum, sier Øverland.

Må tilbake på trening

Dette gjelder både Eliteserien og 1. divisjon. Per nå jobber fotballen for en oppstart enten 15. juni eller 1. juli.

– Vi har planlagt uten publikum på oppstart, det gjelder både for 15. juni og 1. juli. Eventuelle endringer i det vil være positive nyheter for klubbene og fansen, sier Øverland om at beskjeden kan komme torsdag.

Det viktigste for dem nå er å vite når fotballklubbene kan trene uten begrensninger på banen.

– Grunnlaget for oppstart er knyttet til når man kan starte med ordentlige treninger. Det er den prosessen som foregår med oss, NFF og Helsedirektoratet. Den opplever vi som positiv, sier Øverland.

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), håper det ikke blir for lenge til de kan få tilskuere på tribunene.

– Det er selvfølgeig trist at fotballkamper tidligst kan ha tilskuere som normalt 1. september. Samtidig har vi vært forberedt på det. Når vi er i gang med å se på muligheter med helsemyndighetene, men det blir for for tomme tribuner, i alle fall i starten. Så kan vi håpe at det blir mulig med tilskuere som vanlig i siste del av dette året, sier Bjerketvedt.

Håper på snarlig svar

Kulturminister Abid Raja ville ikke si for mye om arrangementer som samler under 500 personer lørdag.

– Når det gjelder arrangementer med under 500 personer, så venter jeg på de faglige, helsemessige rådene. Vi vil ikke spekulere i hva de vil være, men vil komme med det på torsdag. Idretten kan nå trene fem og fem i grupper, med to meters avstand. Jeg vet at idretten er i dialog med helsemyndighetene for å lage en bransjemal for å starte, og de jobber sammen for å få til dette. Jeg håper de snarlig blir enig om en bransjestandard, slik at vi kan få klarhet hvorvidt kampene kan avholdes uten publikum, sier Raja.