47.33. Den europeiske rekorden under Bislett Games torsdag er en av flere topper i en lang rekke med fantastiske prestasjoner av hekkeløper Karsten Warholm.

Stevnedirektør for Bislett Games, Steinar Hoen, mener Warholm nå har tatt steget fra å være nordisk til europeisk.

– Karsten Warholm begynner å bli det navnet og utenlandske selskaper vil assosieres med han. Han er Europas hotteste friidrettsutøver for øyeblikket, sier Hoen.

Heiko Junge / NTB scanpix

– Verdien vil være høy

Warholm ble kåret til månedens utøver i januar og mai av Det europeiske friidrettsforbundet (EA). Det er ikke bare rekordløpet på Bislett som gjør at han tiltrekker seg mange sponsorer fra utlandet.

Vi snakket med sponsor- og markedsstemmer i store, norske særforbund om hva de tenker om verdien til hekkeløperen.

– Om den sportslige fremgangen fortsetter og han er god i de nære dialogene, vil han få store samarbeid. Da vil verdien være høy, sier Bernt Halvard Olderskog, kommersiell leder i Norges Skiforbund.

– Til syvende og sist handler det om at de ser en verdi tilbake. Det holder ikke bare med sportslige resultater, de må også kunne inkludere han i egen markedsstrategi. Klarer de å inkludere han i sin drift og få han til å bli en naturlig del av merkevaren, en naturlig bruker av deres produkt, har han stor verdi for de, forklarer Olderskog.

Mener Warholm kan få ti millioner

Han anslår at sunnmøringen kan hanke inn en håndfull sponsorer som kan få den totale, årlige summen opp mot ti millioner kroner.

– Treffer han riktig med disse tingene, bør han være verdt en-to millioner på én privat, stor sponsor, sier han.

– Hvor mange slike sponsorer kan han ha?

– Mellom tre og fem.

– Husk at en utøver er verdt det markedet er villig til å betale, ikke det noen påstår at han er verdt. Spesielt i Norge er ikke betalingsviljen så stor, sier Olderskog.

Andre mener til og med han kan doble den summen.

– Mye positiv energi

– Jeg tenker at rundt tjue millioner kunne være relevant. Det spørs jo litt på hvilke aktiviteter han legger i avtalene sine. Hvilke forpliktelser han har utover det å være en eksponert ambassadør for en bedrift, sier styreleder i Sponsor- og Eventforeningen, Gunna Glavin Nybø.

Uten å ville spekulere i summer, tror også lederen for salg og forretningsutvikling i Norges Fotballforbund, Tom Fodstad, at hekkeløperen er attraktiv.

– Det er vanskelig å si hvor mye en utøver er verdt, men han er åpenbart både en meget god utøver og en fin, populær fyr. Jeg skjønner godt at han er et fint sponsorobjekt og det bør han være. Sånne typer som Karsten Warholm fremstår med mye positiv energi, sier Fodstad.

FÅTT MED DEG DENNE SAKEN? Så mange fra Warholms barndomsklubb var på plass i Oslo: – Vi er en egen koloni

Manager-mamma merker stor etterspørsel

Warholms mor og manager Kristine Haddal har for tiden permisjon fra fulltidsjobben sin og har dermed mye tid til å håndtere interessen rundt sønnen.

– Prestasjonene hans øker markedsverdien både nasjonalt og internasjonalt. Hvor mye vil jeg ikke spekulere i, men vi ser at interessen øker og det er jo positivt, sier Haddal.

– Er han blant de mest interessante utøverne for sponsorer i Europa nå?

– Jeg ønsker ikke å rangere utøvere. Det får eventuelt andre gjøre. Men vi konstaterer at etterspørselen øker.

Hyttedoprodusenten Jets Vacuum fra Sunnmøre har fulgt Warholm hele karrieren og sponset ham siden april 2017. Bedriften er stolte av den lokale helten, men den økonomiske støtten øker ikke etter torsdagens rekord.

– Han er en fantastisk ambassadør for oss og Sunnmøre, men vi har en langsiktig kontrakt som ikke er prestasjonsbasert, sier Jan Tore Leikanger fra Jets Vacuum.

LES OM HENRIK INGEBRIGTSENS HYLLEST TIL WARHOLM: Eldstebror Ingebrigtsen hyller Warholm som Norges klare ener

Ryan Kelly / NTB scanpix

– Føles riktig

Prestasjonene til sunnmøringen gir ham muligheter for avtaler utenfor nordiske grenser, i land som Tyskland, Italia, England og Frankrike.

Under Bislett Games fikk Karsten Warholm omtrent 85.000 dollar for seieren, i tillegg til 5000 kroner for norsk rekord og et ukjent beløp for å stille til start. Men penger for den europeiske har han ikke fått ennå.

– Det ligger ikke i avtalen at han skal få noe for rekorden, men det føles riktig å gjøre noe etter en så vanvittig prestasjon. Vi får se hva vi finner ut av, sier Steinar Hoen.