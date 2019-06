Norge videre i VM etter høydramatisk straffesparkkonkurranse

Norge-Australia 1–1 (Norge videre etter straffespark)

NICE: Det var en åttendedelsfinale i VM som hadde ABSOLUTT ALT.

Til slutt måtte det straffespark til for å skille lagene, etter at det sto 1–1 etter 120 minutter.

Da hadde kampen allerede budt på to mål, en utvisning, en annullert straffe etter VAR og norske stolpetreff på overtiden av både den andre omgangen og den første ekstraomgangen.

Norge presset massivt det siste kvarteret av ekstraomgangene, men klarte ikke å score. Dermed måtte det straffer til.

Caroline Graham Hansen var første kvinne ut. Kampens beste spiller scoret sikkert.

Det ble fordel Norge da Australias store stjerne, Sam Kerr svarte med å sende sitt forsøk langt utenfor mål.

Guro Reiten var neste kvinne ut for Norge. Også hun satte straffen sikkert i mål.

Dermed var det stort press på innbytter Emily Gielnik. Ingrid Hjelmseth gikk riktig vei og reddet mesterlig. Dermed ledet Norge 2–0 tidlig!

Maren Mjelde var den tredje norske på listen, og kapteinen satte straffen helt nede med stolpen. Australia svarte med scoring, men 21 år gamle Ingrid Syrstad Engen viste at hun er mer enn moden nok til å takle det enorme presset. Hun feide ballen i mål, og dermed var kampen avgjort.

– Straffene viser selvtilliten vi har nå. Det betyr alt å få spille kvartfinale med denne gjengen. Jeg er bare så glad nå, det er vanskelig å beskrive, sier en rørt Caroline Graham Hansen til NRK etter kampen.

– Smilte før straffene

Og selv med 120 minutter og straffekonkurranse i beina, var Graham Hansen ivrig på å spille igjen.

– Alle var veldig slitne på slutten, men nå føler jeg vi kunne spilt en til kamp. Herregud, så deilig, sier Graham Hansen spøkefullt.

Norges trener Martin Sjögren synes det var tøft å stå på sidelinjen under den nervepirrende kampen.

– Det var en veldig åpen kamp med mye sjanser begge veier. Jeg føler at begge lag har sine perioder i kampen. Det var utrolig tøft å stå på sidelinjen, men vi er ekstremte fornøyde nå, gliser svensken.

Både Caroline Graham Hansen og Martin Sjögren drar fram styrken og samholdet i det norske laget.

– Denne gruppen er så sterk. De hadde et smil om munnen før straffene, og det sier veldig mye, sier landslagstreneren til NRK.

Norge tok ledelsen

Det så lenge ut til at Isabell Herlovsens 62. landslagsmål etter en drøy halvtime skulle være nok til å skille lagene. Det kom etter en fantastisk bakromspasning fra 21-åringen Karina Sævik.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Det norske laget sto tappert imot stadig flere australske forsøk, men seks minutter før full tid måtte det norske forsvaret gi tapt.

Elise Kellond-Knights hjørnespark var bra, men det store problemet var at ingen av norske spillerne klarte å få en fot på ballen. Det endte med at den skrudde rett i mål.

JEAN-PAUL PELISSIER, Reuters

Drama i 120 minutter

Det ble en VM-kveld hvor de dramatiske øyeblikkene kom tett. Allerede etter 25 sekunder burde den store stjernen, Sam Kerr sendt The Matildas i ledelsen.

Hun ble spilt fri i bakrom og lurte enkelt bort Maren Mjelde, men upresset og fra god posisjon skjøt hun noen få centimeter utenfor. Dermed slapp Norge unna en marerittstart på kampen.

Som forrige gang Norge var i Nice, spilte videodommerne (VAR) en viktig rolle også denne gangen. Forskjellen var at nå bikket avgjørelsen like før pause Norges vei. Dommeren ombestemte seg etter å ha sett videobildene av det hun først mente var en hands på Maria Thorisdottir. Ballen traff omtrent der skulderen blir til arm, og Riem Hussein endte med å annullere Australias straffespark.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Da kampen gikk inn i overtiden på stillingen 1–1, dro Caroline Graham Hansen seg fri ute til venstre og sendte av gårde et fantastisk langskudd. Det gikk på innsiden av stolpen og trillet langs streken, men dessverre for henne gikk den aldri over mållinjen.

Som om ikke det var nok, da den første ekstraomgangen var i ferd med å ebbe ut i 1–1, smalt Vilde Bøe Risa ballen i tverrliggeren fra langt hold.

Da hadde Alanna Kennedy blitt utvist like før, etter å ha revet ned Lisa-Marie Karlseng Utland som bakerste kvinne.

Norge fikk spille det siste kvarteret i overtall, men til tross for massivt press fikk de ikke ballen i mål i åpent spill.

21-åringens pasning

Australia fikk sin andre store sjanse etter fem minutter. Hayley Raso dro seg inn fra høyre. Hun spilte vegg med Kerr, men skuddet gikk denne gangen rett på Ingrid Hjelmseth.

Etter sjokkstarten klarte Norge å få litt mer kontroll på kampen. Caroline Graham Hansen løp seg til et par gode avslutningsmuligheter, men det beste forsøket før pause gikk via foten til målvakt Lydia Williams og bort fra mål.

I det 31. minutt ble Kerr igjen spilt fri, men denne gangen hang Mjelde med og fikk satt inn en god takling. Ballen havnet snart ute på kanten hos Karina Sævik.

21-åringen spilte sin syvende landskamp (tre av dem i VM), og karmøybuen disket opp med en fantastisk pasning i det store rommet bak det australske forsvaret. Et smart løp av Isabell Herlovsen gjorde at hun kom alene med Williams, og 30-åringen satte ballen sikkert over målvakten.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Mange Graham Hansen-muligheter

Australia fikk den første muligheten også i den andre omgangen. Innlegget mot Caitlin Foord var godt, men hun var akkurat for sent ute.

Caroline Graham Hansen kom til et par gode sjanser litt ute til høyre midtveis i omgangen, men begge gangene skjøt hun rett på keeper Williams.

Så kom utligningen og Graham Hansens stolpeskudd, før lagene måtte forberede seg på ekstraomgangene.

Der ble det altså både australsk utvisning og norsk tverrliggerskudd i den første, mens både Graham Hansen og Guro Reiten kom nærme med gode forsøk i den andre.

Etter massivt norsk press fikk Australia en god mulighet i det overtiden, men skuddet gikk rett i fanget på Ingrid Hjelmseth.

Dermed måtte kampen avgjøres på straffespark. Der var altså Norge best.