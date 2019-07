Mats Zuccarello har signert for ny NHL-klubb

Mats Zuccarello var et av de heteste navnene som var uten kontrakt fra med og med mandag.

Nordmannen var i samtaler med Dallas Stars, men skal ikke ha vært fornøyd med kontraktsforslaget han fikk. Det førte til at Minnesota Wild stakk seg ut og fikk signert veteranen.

Fakta: Mats Zuccarello * Alder: 31 (født 1. september 1987 i Oslo) * Høyde/vekt: 170 cm/81 kg * Klubb: Minnesota Wild * Debutsesong i NHL: 2010/11 * Kamper og målpoeng for Rangers i grunnspillet: 509 kamper, 113 mål og 239 assist * Kamper og målpoeng for Rangers i sluttspillet: 60 kamper, 11 mål og 20 assist * Sesongen 2018/19: 46 kamper, 11 mål og 26 assist * Kamper og målpoeng for Dallas Stars i grunnspillet: 2 kamper, 1 mål og 2 assist * Kamper og målpoeng for Dallas Stars i sluttspillet: 13 kamper, 4 mål, 7 assist * Aktuell: Har signert en femårskontrakt med Minnesota Wild, verdt 6 millioner dollar per sesong. (NTB)

Kontrakt verdt 255 millioner

Det er Zuccarellos andre skifte av klubb på kort tid. 24. februar i år gikk han fra New York Rangers til Dallas Stars. Nå går altså turen fra sør til nord i USA.

– Mats er en veldig kompetitiv, høy-energi spiller. Han bidrar med et høyt ferdighetsnivå og karakter til vår lagoppstilling og vi er veldig glade for å få han til vårt lag, sier direktør i Minnesota Wilds Paul Fenton på klubbens egne hjemmesider.

På Twitter skriver klubben at 31-åringen har skrevet under på en femårskontrakt med klubben. Den har en verdi på 30 millioner dollar, drøyt 255 millioner norske kroner. Dermed vil Zuccarello tjene litt over 50 millioner norske kroner i året.

Minnesota Wild ble grunnlagt i 2000 og spiller sine hjemmekamper i Xcel Enery Arena. Tilskuerkapasiteten er 18.000. Klubben tok seg ikke til sluttspillet forrige sesong.

Det var natt til mandag at de første meldingene kom om at Minnesota Wild ble den neste NHL-klubben til 31-åringen fra Oslo. Det ble blant annet meldt av den troverdige nettsiden The Athletic.