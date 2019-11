Erling Braut Haaland fortsetter å score for Salzburg. LEONHARD FOEGER / X00360

Målmaskinen Haaland scoret tre i toppkamp

Erling Braut Haaland brukte først hælen til 1-0 og satte like godt også inn 2-0 og 3-0 da Salzburg slo Wolfsberg i østerriksk fotball søndag.

NTB



Med tre nye scoringer ble nordmannen på ny den store spilleren for Salzburg søndag. 19-åringens elleville scoringsform fortsetter også.

I tillegg til 15 mål i ligaen har han også scoret på bestilling i både mesterligaen og den østerrikske cupen denne sesongen. 26 mål på 22 kamper er fasiten så langt for 19-åringen.

Ikke rart det knapt går en dag uten at Haaland settes i forbindelse med en overgang til én eller flere europeiske storklubber.

Ryktes vekk

Så sent som lørdag meldte samtidig Sky Sports at Salzburg-profilen seriøst vurderer et klubbskifte innenfor det man kan kalle RB-universet.

Tyske Leipzig, som i likhet med Salzburg har energidrikkprodusenten Red Bull i ryggen økonomisk, skal være svært interessert i å hente nordmannen.

Skulle den overgangen bli en realitet går Haaland i fotsporene til mange tidligere klubbkamerater. Liverpool-profilen Naby Keita er blant spillerne som har byttet ut Salzburg med Leipzig på et tidligere tidspunkt i karrieren.

Søndagens oppgjør mot Wolfsberg var møtet mellom lag nummer én og tre på tabellen i den østerrikske eliteserien. Fire minutter var spilt da Haaland i en trang situasjon fikk ballen av lagkamerat Takumi Minamino. Nordmannen svarte med et hælspark, og sekunder senere lå ballen i nettet etter å ha gått via en Wolfsberg-forsvarer.

Etter 77 minutters spill kom 2-0. Et innlegg havnet hos Haaland, som alene med keeper satte ballen iskaldt opp i målet.

3-0 kom rett før slutt etter forarbeid av Patson Daka.

Topper tabellen

Med 3-0-seieren har Salzburg fortsatt tre poengs luke til serietoer LASK Linz, mens forspranget til tredjeplasserte Wolfsberg økte til 11 poeng.

På toppscorerlisten har nordmannen fire måls forsprang på lagkamerat Patson Daka og Wolfsbergs Shon Weissman.

Haaland topper også scoringsstatistikken i mesterligaen. Der står han oppført med sju fulltreffere. Den siste av dem kom mot Napoli sist tirsdag.