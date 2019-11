Slik så det ut på en smekkfull SR-Bank Arena da Viking slo Ranheim i semifinalen i cupen. Bluss og pyroteknikk på norske eliteseriearenaer har skapt en voldsom diskusjon den siste tiden. Jarle Aasland

Viking sier ja til pyro

– Gir de frammøtte en tilleggsdimensjon.

Pyrodebatten har tatt mye av fokuset i Eliteserien de siste ukene.

Det startet med oppgjøret Lillestrøm-Vålerenga på Åråsen der kampen ble stoppet flere ganger da fyrverkeri ble sendt inn på banen.

Fotballforbundets sikkerhetsrådgiver på kampen fikk nok og gikk inn på banen og stanset oppgjøret. Det skapte reaksjoner, spesielt hos supporterne som brenner for å lage liv og stemning på tribunen.

Siden har diskusjonen rundt dette med pyro på tribunen vært et brennhett tema.

Her kan du lese mer om hvorfor pyro skaper så heftig debatt i Fotball-Norge.

Nå har NFF invitert til et dialogmøte der ledelsen i forbundet, Norsk Toppfotball, representanter fra toppklubbene og supporterne skal møtes.

Også i Jåttåvågen har det vært fyring på tribunen. Senest i semifinalen i cupen der Viking slo Ranheim og sikret seg plass i cupfinalen.

Daglig leder Eirik W. Henningsen skriver i et innlegg på klubbens hjemmeside at Viking er positiv til bruk av pyro på lagets kamper.

– Stemningen på norske fotballarenaer er et av de viktigste elementene for å beholde og rekruttere publikum. Vi i Viking Fotball er av den oppfatning at bruk av pyro bidrar positivt i så henseende, det gir de fremmøtte en verdifull tilleggsdimensjon til rammen rundt kampene, skriver Henningsen.

Sikkerheten viktig

Men legger til:

– Bruk av pyro forutsetter selvfølgelig at reglementet for bruk etterfølges. Vi har et tett og godt samarbeid med Vikinghordene og øvrige supportergrupperinger, og har en felles forståelse for viktigheten av at bruk av pyro utføres korrekt.

Viking-sjefen er også glad for at partene i denne diskusjonen nå kan møtes og snakke sammen.

– Viking Fotball hilser initiativ om dialogmøte som nå er tatt velkommen. Vi håper og tror at representantene for supportklubbene, supporterkoordinatorer, klubbledere, NTF og NFF vil finne en fornuftig løsning som sikrer at grunnlaget fortsatt bruk av pyro videreføres, skriver han på Vikings nettsider.