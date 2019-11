Maren Lundby (i midten) sammen med Chuck Norris og hans kone Gena O’Kelley. Privat

Lundby var guide for superstjerne: – Jeg ble ekstra starstruck

Maren Lundby ga den amerikanske kampsport- og actionlegenden en innføring i hoppsporten og norsk skihistorie.

Chuck Norris var i helgen på norgesbesøk.

79-åringen benyttet anledningen til å ta en titt på nasjonalanlegget i Holmenkollen, og omvisningen ble ledet av verdens beste hopper på kvinnesiden.

– Det var stort. Du blir litt ekstra starstruck når du møter slike personligheter, sier Maren Lundby om lørdagens møte med mannen som i sin tid fikk kultstatus for sitt image som den hardeste av de harde.

– Jeg bidro med det jeg kunne. Vi var først oppe i Holmenkolltårnet og så på utsikten. Deretter var vi en tur på Skimuseet. Han virket oppriktig interessert i å lære om skihistorie.

Her er Lundby avbildet med Norris og hans kone under omvisningen på Skimuseet. Privat

– En genial fyr

Lundby forteller videre at hun fikk inntrykk av at Norris hadde sett skihopping før. Under den guidede turen fikk filmstjernen også se video av Bøverbru-jenta hoppe på ski i Kollen.

– Det var stas. Jeg kan jo håpe på at jeg har fått en ny fan som kan følge med på skihopping i vinter, ler 25-åringen.

Chuck Norris er en legende innen kampsport. Han ble verdensmester i karate i 1968 og var ubeseiret så lenge han var aktiv. I denne perioden slo han også igjennom i Hollywood med flere kampsport- og actionfilmer.

Lundby innrømmer at hun ikke har sett mye av Norris som skuespiller, men han var ikke ukjent for henne før de møttes lørdag.

– Jeg har vært fan av Justin Bieber, og han har Chuck Norris som sitt forbilde. Det var gjennom ham at jeg ble klar over Chuck Norris. Jeg har skjønt hva slags genial fyr han er.

Chuck Norris kan se tilbake på en innholdsrik karriere innen både kampsport og skuespilleryrket. Marton Monus, AP / NTB scanpix

Avbrekk fra treningen

Det er fortsatt en snau måned til Lundby starter jakten på sin tredje sammenlagttittel i verdenscupen. 7. desember går første renn i Lillehammer.

I disse dager er hun inne i en periode der treningsmengden er litt mindre enn vanlig. Nå gjelder det å samle overskudd.

– Det er bra med noen dager som er litt annerledes. I forrige uke fikk jeg både være på slottsbesøk og gi Chuck Norris en omvisning i Kollen, sier Lundby.

Maren Lundby jubler etter å ha sikret hoppgullet under VM i Seefeld. Fredrik Hagen / NTB scanpix

I midten august holdt det på å gå skikkelig galt for Norges hoppdronning. Da ramlet hun av bommen, skled ned hele ovarennet og falt ned fra hoppet i den lille Lysgårdsbakken. Ukontrollert ramlet hun 2,60 meter rett ned i betongen og slo kneet sitt, men unngikk bruddskader.

Lundby fortalte i etterkant at hun fryktet for livet da hun mistet kontrollen i heisaturen nedover bakken og over kanten.

– Jeg var kanskje ute av normal trening i tre uker, men jeg føler ikke det hemmet meg så mye i sesongoppkjøringen.

Maren Lundby er både regjerende VM- og OL-mester i hopp. Nå som hun går mot en sesong uten mesterskap, blir hovedmålet å vinne både verdenscupen og Raw Air nok en gang.