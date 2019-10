Erling Braut Haaland scoret igjen for Salzburg. Foto: Kerstin Joensson / AP / NTB scanpix

Haaland avsluttet Salzburgs målkalas

Erling Braut Haaland sto bak den siste scoringen da Salzburg slo Ebreischdorf 5–0 i den østerrikske fotballcupen onsdag.

NTB

Den norske landslagsspissen startet åttendedelsfinalen på benken, men ble byttet inn for Majeed Ashimeru i kampens 70. minutt og satte punktum for scoringene fire minutter før full tid.

Da hadde allerede Sekou Koita scoret to ganger for Salzburg, mens Masaya Okugawa og Patson Daka sto for en nettkjenning hver.

Plassen i kvartfinalene var aldri truet.

Haaland fikk kjærkommen hvile onsdag etter et tett kampprogram den siste tiden. Sist helg scoret han ett mål og skaffet to straffespark da serielederen slo Rapid Wien 3–2.

I alt har Haaland 22 mål på 15 kamper for Salzburg denne sesongen. Den norske 19-åringen er toppscorer både i Champions League og den østerrikske ligaen.