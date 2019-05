Stjernetreff kan ha ødelagt Liverpools gulldrøm

Manchester City – Leicester 1–0

Leicester hadde sine muligheter tidlig i kampen. Men Manchester City er et lag som mener at de aldri kan tape. De har ferdighetene til å være tålmodig og blir ikke nervøse dersom det ikke blir uttelling i mål umiddelbart. De vet at det kommer til å skje.

Men mot Leicester så det lenge ut som om det ikke skulle skje. De presset, og de presset. De hadde ballen og Leicester forsøkte å danne en menneskelig mur av mørkeblå.

Kompanys kunststykke

Det var gått 69 minutter. Grafikken oppe i venstre hjørne av TV-skjermer slo fast at det fortsatt var 0–0. Kunne det være slik at de var i ferd med å invitere Liverpool til å stikke av med ligatittelen?

Nei? svarte Vincent Kompany kontant.

Da ingenting annet virket slo midtstopperen, legenden og veteranen til. Han fikk ballen midt på Leicesters banehalvdel, førte frem et par steg, så et par steg til. 25 meter fra mål bestemte han seg. Han strakk vristen traff ballen nådeløst, og ballen dro av gårde. Mot mål. Mot vinkelen. Rett i vinkelen.

Kasper Schmeichel lå i full strekk, men ballen var langt utenfor rekkevidde. Et mål så vakkert at det kan forsvare en ligatittel nesten alene.

Kompany hadde scoret sitt første City-mål fra utsiden av 16-meteren. Kanskje det aller viktigste han har scoret noen gang.

– En mann for de store anledninger, slo Brede Hangeland i TV 2-studio fast.

Yppet seg

Hjemmelaget fortsatte å dominere, men Leicester var aldri helt ufarlige på kontringer.

Mens Manchester City og et fullsatt Etihad Stadium jublet uten hemninger, konstaterte de røde borte i veien, Liverpool altså, at de må ha hjelp dersom det skal bli ligagull.

Før den siste kampen er det Manchester City som har overtaket. Et overtak på ett eneste poeng, men et overtak som er godt som gull.

Brighton igjen

Det er Brighton som er de eneste som kan sørge for Liverpool første seriemesterskap på 29 år. Et Brighton-lag som søndag sørget for å ødelegge Arsenals ambisjoner om Champions League neste sesong. Nå kan de ødelegge gulldrømmen til de blå fra Manchester.

Dersom Liverpool vinner sin hjemmekamp mot Wolverhampton og Brighton tar to (eller tre) poeng fra City så er Liverpool mestere.

Spenningen varer til siste serierunde med andre ord.