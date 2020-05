Haaland hylles: «Ingen Haaland-vaksine»

Erling Braut Haaland pryder forsidene til flere store aviser etter scoringen i «comebacket» lørdag. Måltyven omtales blant annet som «stillhetens helt».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Slik feiret Erling Braut Haaland sin 1–0-scoring i Revierderbyet: med god avstand til lagkameratene. Foto: POOL / Reuters

NTB

Haaland scoret sitt tiende bundesligamål på ni kamper da Schalke ble slått 4-0 lørdag. I tillegg noterte han seg for en målgivende pasning og var involvert i det meste Dortmund foretok seg offensivt.

Etter kampen fikk rogalendingen naturlig nok mye oppmerksomhet, og søndag pryder han blant annet forsidene til de spanske storavisene AS og Marca.

I AS er et bilde av en jublende Haaland ledsaget av tittelen «Ingen Haaland-vaksine». Marca kaller på sin side Haaland «stillhetens helt».

Det siste er en henvisning til at lørdagens restart av Bundesliga ble spilt for tomme tribuner. Spillerne var i tillegg henvist til avmålte målfeiringer, der rådet var å ha minst mulig kontakt med lagkameratene

Haaland feiret sin 1-0-scoring mot Schalke med god avstand til alle rundt seg.

Spesielt overraskende er det ikke at Haaland-målet får ekstra oppmerksomhet i spanske sportspresse. 19-åringen har i lengre tid vært satt i forbindelse med en overgang til Real Madrid.

Målet mot Schalke var hans 40. totalt i alle turneringer for Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund denne sesongen.

Hylles som tilrettelegger

Marca trykker også en analyse av Haalands egenskaper og ferdigheter som fotballspiller søndag. Den har fått overskriften «Spissen alle lag trenger». I gjennomgangen trekkes blant annet Dortmund-juvelens kvaliteter som tilrettelegger fram, i tillegg til målappetitten.

Haaland trengte bare 29 minutter på å score for Dortmund etter to måneder borte fra fotballen lørdag. Thorgan Hazard kom rundt på høyresiden og slo ballen presist inn i feltet. Der var Haaland våkent framme og styrte ballen iskaldt i lengste hjørne.

Målet ble starten på en Dortmund-målfest som endte med seier 4-0.

I etterkant av kampen fikk Haaland blant annet mye oppmerksomhet for et TV-intervju der han med svært få ord satte ord på egne tanker rundt Bundesliga-restarten. Han og lagkameratene applauderte den tomme sørtribunen på Westfalenstadion - den såkalte «gule veggen». Etterpå bekreftet Haaland at det var en gest til dem som måtte følge kampen hjemmefra.

Med seieren la Dortmund press på serieleder Bayern München, som møter Union Berlin søndag. Kun ett poeng skiller tittelrivalene på toppen av tabellen.

