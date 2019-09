Mowinckel lengter tilbake: – Den feilen gjør jeg ikke igjen

Det er seks måneder siden Ragnhild Mowinckel røk korsbåndet og ødela menisken i et fall på trening før verdenscupavslutningen i Andorra.

Krykkene er kastet, og hun ser nesten uforskammet frisk ut når hun tar imot NTB på Olympiatoppen mellom treningsøktene.

– Det går bedre og bedre, sier hun smilende på spørsmål om hvordan det går med henne nå.

Men hun legger ikke skjul på at det har gått litt opp og litt ned i løpet av det halve året som har gått siden hun ble operert. Hun jobber målrettet mot et comeback, men vet ikke når hun er tilbake i bakken. Men helt sikkert er det at verdenscupåpningen i slutten av oktober går uten 27-åringen.

– Denne skaden tar mellom ni og tolv måneder, så det skjer en gang mellom der vil jeg tro, sier hun om når hun ser seg selv med startnummer på brystet, før hun legger til:

– Jeg håper rundt juletider, da har det gått ni måneder. Men det er vanskelig å mene noe om det nå, jeg har fortsatt ikke kommet meg på ski, og vet ikke hvordan jeg vil reagere.

Kribler i beina

Samtidig som Molde-jenta driver med opptrening, ser hun lagvenninnene forberede seg til sesongstart. Da kribler det i det nyopererte beinet til Mowinckel.

– Det gjør jo det. Når jeg ser at resten av teamet drar på ski, kommer tilbake og drar på ski igjen … Når man ikke får være med på det, det er litt vanskelig.

– Jeg skulle ønske at jeg var der, man blir liksom stående på utsiden å titte inn. Men jeg vet at jeg ikke kunne ha gjort noe annerledes, så det er bare å gjøre det beste ut av det.

– Bank i bordet

Skaden oppsto da Mowinckel falt etter et langt hopp, fikk en vridning i høyre kne under fallet og deretter havnet i sikkerhetsnettet.

– Det jeg er spent på, er om det blir smerte, om det blir en annen følelse eller om det bare blir én oppkjøring, sier alpinisten om hva hun tenker når hun etter hvert er tilbake i bakken.

– Mentalt vet jeg at grunnen til at jeg tryna er min egen. Så det vet jeg er noe jeg kan rette opp i. Det var ikke noe uforutsett som at skien skar ut eller noe annet som jeg ikke hadde kontroll på. Det var rett og slett min egen feil, så det er jeg egentlig ganske rolig på.

– Den feilen gjør du ikke igjen?

– Den feilen kan jeg love deg at jeg ikke gjør igjen. Forhåpentligvis. Bank i bordet, sier hun, og banker neven i bordet så kaffen nesten skvulper ut av koppen.

– Jeg blir nok sikkert ekstremt skjerpet første gangen jeg kommer på et hopp igjen. Men jeg tror at det skal gå seg til ganske greit.

En helt annen motivasjon

Fram til hun er tilbake i bakken, består dagene av trening, trening og atter trening. Men nå har hun en helt annen motivasjon enn tidligere.

– Nå trener jeg for noe som er ekstremt målbart, i stedet for å trene bare for å bli bedre. Og kanskje jeg får med meg noe av sesongen. Det hadde vært gøy.

Før skaden hadde karrieren til Mowinckel bare pekt en vei de siste årene. I februar tok hun VM-bronse i superkombinasjon, mens det ble OL-sølv i både utfor og storslalåm året før.

Alpinsesongen starter i Sölden 26. oktober, med Mowinckel som tilskuer.