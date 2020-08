Rosenborg-legen: – Jeg er alvorlig bekymret

– Hvis man bruker sunt bondevett, skjønner man at en lege ikke kan legge ansvaret på egne skuldre om noen i RBK skulle få påvist covid-19. Men jeg er likevel alvorlig bekymret, sier RBK-lege Reidar Due. Foto: Morten Antonsen

Det vil få store konsekvenser om en RBK-er får påvist korona. For Rosenborg. For Eliteserien. Og for Europaligaen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn