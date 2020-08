Slik stiller Viking mot Godset

Bjarne Berntsen & co. jakter sin første seier på en måned.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Viking-trener Bjarne Berntsen og Ylldren Ibrahimaj var skuffet etter at Viking rotet vekk 3–2-ledelsen mot Stabæk i kampen som endte 3–3 sist søndag. I kveld venter Strømsgodset på bortebane. Foto: Carina Johansen

Viking står uten seier på de fire siste kampene og ligger utsatt til på kvalikplassen på tabellen. Sist seier for Bjarne Berntsen og hans gutter kom hjemme mot Sarpsborg 26. juli.

I kveld er Strømsgodset motstander på Marienlyst i Drammen.

Etter to uavgjortkamper på rad trenger Viking tre poeng for å ha et håp om å kunne klatre vekk fra bunnstriden.

Mot Godset gjør Bjarne Berntsen én endring på laget sammenlignet med de 11 som fikk tillit fra start mot Stabæk sist søndag: Ut går midtbaneanker Joe Bell, inn kommer islandske Axel Óskar Andrésson.

Veton Berisha scoret to ganger mot Stabæk sist. Foto: Pål Christensen

Les også Felt O er tilbake: Får alle billettene til Viking-Molde

Les også Ingve Bøe mener byttene til Bjarne Berntsen mot Stabæk var uforståelig

Løperrekken med fornyet tillit

Det betyr følgende 11 fra start på «Gamle gress» i elvebyen:

Arild Østbø – Viljar Vevatne, Henrik Heggheim, Axel Óskar Andrésson, Adrian Pereira – Fredrik Torsteinbø, Kristoffer Løkberg, Ylldren Ibrahimaj – Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha, Zymer Bytyqi.

Benken: Michael Crowe, Johnny Furdal, Sebastian Sebulonsen, Tommy Høiland, Jefferson de Souza, Joe Bell, Rolf Daniel Vikstøl.

Med 13 poeng på 14 kamper er presset stort både på laget og ikke minst på trener Bjarne Berntsen.

Mot Stabæk søndag ledet Viking 3–2 til det gjensto snaut ti minutter. Det endte 3–3. Etter kampen skrev Aftenbladets sportsleder Stig Nilssen at tiden er i ferd med å renne ut for Bjarne Berntsen.

Kampstart i Drammen er klokken 18.00.