NM-arrangøren flyttet Warholms hekkeløp – Ingebrigtsen rett til finale

Programmet for friidretts-NM i Bergen endres slik at Karsten Warholm kan delta på spesialøvelsen 400 meter hekk.

Karsten Warholm løper både NM og Diamond League i Roma. Foto: Christine Olsson/TT / NTB scanpix

NTB

Det bekrefter Norges Friidrettsforbund onsdag.

Warholm, Vladimir Vukicevic, Amalie Iuel, Hedda Hynne samt Jakob og Filip Ingebrigtsen er alle aktuelle for å løpe Diamond League-stevnet i Roma 17. september. Dagen etter går startskuddet for NM i Bergen.

Den korte tiden mellom stevnene skaper utfordringer med hensyn til at utøverne som deltar i Roma pålegges karantene ved hjemkomst til Norge. Det har arrangøren nå tatt høyde for.

400 meter hekk for menn og kvinner vil nå bli avviklet med forsøk lørdag ettermiddag og finale søndag ettermiddag. Det betyr at både Warholm og Amalie Iuel kan stille til start på øvelsen de er favoritter til å vinne.

I tillegg er det klart at utøverne som løper i Roma ikke rekker NM-forsøket på 1500 meter fredag. Det løses ved at antallet i søndagens finale på disse distansene økes med de nevnte utøverne. Det betyr at for eksempel Jakob og Filip Ingebrigtsen får direktebillett til finalen.

Utøverne som reiser til Italia kan i tråd med jobbreise-unntaket i covid-19-forskriften underlegges et forenklet karanteneopplegg etter hjemkomst. Det innebærer at de innledningsvis virustestes ved ankomst til Norge. Forutsatt at denne testen er negativ, kan de jobbe (delta i konkurranser) mot å være i karantene på fritiden i påvente av en ny virustest.

Den sistnevnte virustesten må avlegges tidligst fem dager etter hjemkomst. Er også denne negativ, er karanteneplikten unnagjort.