Diamond League direkte: Kan Warholm imponere igjen - under to timer etter rekordløpet?

Dette hadde forøvrig Amalie Iuel å si etter sin tredjeplass i 400 m hekk kvinner tidligere i dag:

- Det var mitt første løp for sesongen, så det var veldig gøy å få konkurrere igjen. Det har jo vært en annerledes sesong for alle. Så det var gøy, jeg er veldig fornøyd. Jeg følte at jeg hadde en bra avslutning, også hadde jeg litt å gå med på slutten. Jeg åpnet ikke for hardt, sa Iuel til SVT etter løpet.