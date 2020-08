Diamond League direkte: Jakob Ingebrigtsen nummer to - slått på oppløpet

Warholm: - Jeg er stolt

Dette sa Karsten Warholm da han møtte pressen etter løpet:

- For å være ærlig er jeg sliten nå. Jeg ga alt jeg hadde i 400 m hekk, men ville ha en utfordring, Det er også god trening å få inn to harde løp etter hverandre. Nå får jeg hvile og er klart for et nytt løp om noen uker.

På spørsmål om hva han tenkte etter sin 400 m hekk:

- Jeg tok alle rekorder utenom en. Da jeg traff den siste hekken tenkte jeg at løpet var over. Men jeg er stolt, jeg og mine trenere har jobbet hardt for å oppnå dette, sa Warholm.