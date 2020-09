Warholm snuste på verdensrekorden – ble månedens utøver

Karsten Warholm er kåret til månedens utøver for august av Det europeiske friidrettsforbundet.

Karsten Warholm ble månedens utøver. Foto: Christine Olsson/TT / NTB scanpix

NTB

Det opplyser forbundet i sosiale medier fredag.

Warholm var bare ni hundredeler unna verdensrekorden på 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august. 24-åringen ble klokket inn til 46,87. Det ble naturlig nok lagt merke til.

Amerikanske Kevin Youngs verdensrekord fra OL i Barcelona i 1992 lyder på 46,78.

Det er friidrettsfansen som har stemt fram og kåret månedens utøver. På kvinnesiden gikk den sveitsiske sprinteren Ajla del Ponte av med seieren. Hun vant 100-meteren i Monaco på tiden 11,16.

Vurdert grundig

Onsdag varslet Karsten Warholm at han løper 400 meter hekk under et internasjonalt stevne i tsjekkiske Ostrava kommende tirsdag. Der får han en ny sjanse til å angripe verdensrekorden. I Stockholm sparket Warholm i den siste hekken og tapte noe fart inn mot mål.

– Det har igjen vært en grundig vurdering før denne beslutningen har blitt tatt. Vi ser at det er mulig å få gjennomført dette i samsvar med alle råd som er gitt av helsemyndighetene, og da ønsker jeg å stille til start på dette løpet, sa Warholm om Tsjekkia-starten.

Han opplyste videre at det er usikkert om det blir flere starter etter løpet i Ostrava.

NM-endring

Tidligere har det vært kommunisert at Warholm også er høyaktuell for å løpe Diamond League-stevnet i Roma 17. september. Senest tirsdag sa toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til NTB at hekkestjernen «mest sannsynlig» stiller i den italienske hovedstaden.

Dagen etter ville imidlertid ikke Warholm-leiren bekrefte at det blir deltakelse der.

Onsdag ble det også kjent at programmet for friidretts-NM i Bergen 18. til 20. september endres. Forsøkene og finalen på Warholms spesialdistanse 400 meter hekk er flyttet til lørdag og søndag. Det åpner for at stjernen kan delta også der.