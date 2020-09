Tidligere Aalesund-spiller solgt til tyrkisk fotball

Den brasilianske midtbanespilleren Marlinho forlater 1.-divisjonsklubben Kongsvinger til fordel for den tyrkiske klubben Boluspor.

Kongsvingers Marlinho (t.v.) er klar for tyrkisk fotball. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Det bekrefter KIL selv på sine nettsider torsdag.

26-åringen, som egentlig heter Marlon Mateus da Silva, signerte for Kongsvinger i forkant av 2018-sesongen. Han kom da fra Aalesund.

Nå blir Tyrkia neste stopp i karrieren. Boluspor spiller på nivå to i tyrkisk fotball.

– Tiden min i KIL har vært perfekt for mitt vedkommende. Klubben har lært meg så mye, og hjulpet meg. Jeg husker jeg var så glad for å komme hit i 2018, og jeg har ikke angret et eneste sekund. Men nå venter nye utfordringer, og jeg gleder meg til det, sier Marlinho.

KIL-sjef Espen Nystuen er fornøyd med det klubben har fått ut av overgangen.

– Dette er en avtale som er til det beste for alle parter. Marlinho hadde et halvt år igjen av sin kontrakt med oss, samtidig har vi vært i tvil om en forlengelse. Dette er nok det beste for Marlinho, i tillegg har vi fått på plass en avtale vi som klubb kan si oss godt fornøyd med, sier han.

Kongsvinger ligger på 12.-plass i 1. divisjon.