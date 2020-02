Storebrors fjerdeplass ble et skår i gleden

Med 20 treff av 20 mulige sikret Johannes Thingnes Bø (26) de norske herrenes første individuelle gull på VMs siste konkurranse. – Et perfekt løp, sier gullvinneren.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Benedikt Doll gratulere Johannes Thingnes Bø med seieren. På snøen sitter en sønderknust Tarjei Bø som tapte spurten om bronsemedalje. Foto: Berit Roald

OSLO/ANTERSELVA: Han gikk over målstreken mens han vogget en imaginær Gustav. Han tenkte både på den førstefødte sønnen som kom i januar, og på kona Hedda Dæhli Bø. Han ville vise hele verden sin babylykke.

– Det var en hilsen hjem det. De som ikke visste at jeg har fått barn, vet det i hvert fall nå.

Johannes Thingnes Bø hadde gått ett av sine aller beste renn gjennom hele karrieren. En fellesstart uten bom. Han som ikke hadde individuelt gull fra tidligere i mesterskapet, kunne reise hjem til Hedda og Gustav med noe i nærheten av et perfekt mesterskap. Også selve løpet var av det «perfekte» slaget.

– Et perfekt løp, egentlig. Jeg lar meg ikke påvirke av noe annet, det er kun meg og blinken. Jeg følger skuddene og tar en blink av gangen. Det er jeg veldig fornøyd med, sa Bø etter bragden.

Han var den eneste som skjøt feilfritt. På spørsmål om han aldri har vært bedre, svarer Bø:

– Jeg har gått mange gode løp, og det er vanskelig å sammenligne løp, men jeg kunne ikke gjort løpet på en bedre måte. Jeg kunne skutt raskere, men da hadde jeg ikke hatt like stor sjanse for å treffe. Jeg gjorde akkurat det jeg ville, sa han.

Johannes Thingnes Bø gikk et perfekt løp da han rundet av VM med gull på fellesstarten. Foto: Berit Roald

– Skulle ønske han kunne oppleve det samme

Selvfølgelig var han glad, men samtidig også skuffet på storebror Tarjei Bøs vegne. Eldste Bø hadde ligget an til å ta både sølv og bronse, men ble slått på oppløpet av franske Emilien Jaqueline. Det endte med en sur fjerdeplass.

– Jeg skulle så ønske at broren min kunne oppleve det samme som meg. Spesielt når du ser hvor hardt det går inn på ham. Han har snakket om dette i så lang tid, og han har vært så nær hele tiden, sier gullvinneren om sin bror.

Det er storebroren han gir æren for at han selv er gullvinner og en av verdens beste skiskyttere.

– Jeg trenger ham. Folk vet ikke hvor viktig han er for at jeg sitter her i dag. Han er suksessen min, sier han og smiler. Litt rørt blir han når han snakker om temaet.

Tarjei Bø gjemte ikke bort skuffelsen etter rennet.

– Det er ikke dette jeg trener for. Når du føler at du er god, men ikke god nok, så er det noe av det tøffeste du kan oppleve. Det er mye bra underveis i mesterskapet, men VM handler om å få ett maksløp, så kan det gjerne gå litt over stokk og stein i de andre løpene. Nå har det vært nesten over hele linjen. Mange gode prestasjoner, men ingen medalje.

Johannes Dale, som tok en fin åttendeplass, har bodd på rom med Tarjei Bø under VM, og kunne fortelle at kompisen har vært svært innbitt på få den ene individuelle VM-medaljen.

– Det siste han sa i dag før løpet var at vi skulle gå for gull. Han har også svært i en del verdensmesterskap, så da blir alt annet enn medalje en skuffelse til slutt Jeg skal prøve å få opp humøret hans etter hvert, sa Dale.

Fakta Medaljeoversikt skiskytter-VM Etter 12 av 12 øvelser. (Gull – sølv – bronse) Norge (6 – 3 – 2)

Frankrike (3 – 2 – 3)

Italia (2 – 2 – 0)

Russland (1 – 0 – 1)

Tyskland (0 – 4 – 1)

USA (0 – 1 – 0)

Tsjekkia (0 – 0 – 2)

Sverige (0 – 0 – 1)

Ukraina (0 – 0 – 1)

Østerrike (0 – 0 – 1) (NTB)

Tarjei Bø virket knust etter sin fjerdeplass. Foto: Matthias Schrader / AP

Nesten millionlønn

Det har vært et lukrativt mesterskap for Johannes Thingnes Bø, som har tatt seks medaljer i mesterskapet. Rundt 900.000 i premiepenger lar seg høre. Han vet godt hva han skal bruke pengene til.

– Alt går inn i det nye huset som vi skal bygge på Kongsvinger. Nå blir jeg hedmarking, eller hva det nå heter, før OL i Beijing.

Etter at all viraken har lagt seg, så gikk tankene nok en gang til kone og barn hjemme. I ettermiddag er han tilbake hjemme.

– Jeg har jo bare vært på et luksushotell i 14 dager og kost meg. Det er Hedda som har tatt støyten på hjemmebane. Men vi har hatt god hjelp av svigers for at det hele skal gå i hop.

Perfekt start

Under kvinnenes fellesstart ble det etter hvert tydelig at Røiseland og co. hadde svært gode ski, og håpet var at guttene også skulle merke dette.

Ved første passeringspunkt var samtlige innenfor topp ni, med Johannes Thingnes Bø i tet foran tre franskmenn. Samme firer ledet an inn til første liggende skyting.

Der fikk de norske herrene en perfekt start.

For der Martin Fourcade, Fillon Maillet og Jacquelin bommet én gang hver, skjøt Thingnes Bø, Tarjei Bø og Johannes Dale feilfritt.

Vetle Sjåstad Christiansen bommet også én gang.

Johannes Thingnes Bø på pallen med Quentin Fillon Maillet og Emilien Jacquelin. Foto: Berit Roald

Norsk trio i tet

Etter å ha ligget noen sekunder bak etter første skyting, tok Thingnes Bø, Bø og Dale teten foran Julian Eberhard og Benedikt Doll inn mot andre liggende.

Der Eberhard bommet to ganger og Doll én gang, klinket den norske trioen til med tre nye fulle hus. Der Jacquelin tok halen på nordmennene, maktet ikke de tre andre franskmennene å følge fireren foran.

– Det vil være en stor nedtur for nordmennene om dette ikke holder til gull, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter kanonstarten.

Feilfri Thingnes Bø

På første stående skulle nordmennene skilles. Der Thingnes Bø vartet opp med sitt tredje fulle hus, misset Bø, Dale og Jacquelin én gang hver. Dermed gikk Thingnes Bø ut med en ledelse på 17,6 sekunder ned til Fillon Maillet.

Thingnes Bø økte deretter forspranget til 24,5 sekunder, mens storebror Bø lå som nummer tre cirka halvminuttet bak.

Når han heller ikke gjorde noen feil på siste stående, var VM-gullet i boks.

– Endelig får han vist frem hvor god han er, sa NRK-ekspert Ola Lunde.

Storebror Bø hadde los på bronsemedaljen etter én bom på siste stående, men maktet ikke å slå Jacquelin i spurten.

Dale ble nummer åtte, mens Sjåstad Christiansen kom på 13.-plass.