Da Bodø/Glimt rundspilte Molde, begynte Kjetil Rekdal å synge på TV

Kjetil Rekdal var full av lovord om Bodø/Glimt, som vant over Molde i toppkampen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Kjetil Rekdal hyllet Bodø/Glimts angrepsspill mot Molde. Foto: NTB SCANPIX

BODØ/GLIMT-MOLDE 3–1

Bodø/Glimt avgjorde toppkampen mot Molde i andre omgang. Nordlendingene vant 3–1.

Kampen sto og vippet før Bodø/Glimt vartet opp med et praktangrep på 2–1-scoringen: Etter mange pasninger spilte Ulrik Saltnes frem Kasper Junker, som enkelt satte ballen i mål.

Da brøt tidligere Molde-spiller Kjetil Rekdal ut i sang:

– Bodø/Glimt! Superlag! Det er det beste vi har i dag, sang Rekdal i Eurosports studiosending - akkurat som i den velkjente studiosangen.

– Det hadde jeg aldri trodd om deg! sa fotballekspert Bengt Eriksen.

Rekdal utdypet reaksjonen:

– Det er så bra spill av Bodø/Glimt!

– Det er bare å ta av seg hatten og gratulere med et fantastisk angrep, la han til.

Les reportasje fra Bodø her: Laget som trosser historien



Ti av ti

Seieren gjør at Glimt har vunnet ti av ti kamper denne sesongen. De er nå fem poeng foran Molde, som måtte tåle sesongens tap.

Molde tok ledelsen på en lekker scoring av Ohi Omoijuanfo etter ni minutter, før Patrick Berg utlignet på et frispark kvarteret senere. Kasper Junker snek inn 2-1 etter timen, før Jens-Petter Hauge la på til 3-1 etter en lekker enkeltmannsprestasjon seks minutter senere.

Glimt er nå, sammen med Fredrikstad, det eneste laget gjennom tidene som har vunnet de ti første seriekampene på øverste nivå i Norge. Fredrikstad vant de ti første kampene i det som den gang het hovedserien i 1951.

– En fullstendig maktdemonstrasjon av oss i dag. Vi dominerte kampen, og dette var en fullt fortjent seier, sier Kasper Junker til Eurosport.

Ohi Omoijuanfo sendte Molde i ledelsen, men de måtte til slutt gi tapt. Foto: NTB SCANPIX

Gigatabbe

Oppgjøret mellom fjorårets seriemester og sølvvinner ble en fartsfylt affære fra første minutt.

Glimt-spiller Marius Lode, som i 2-1-seieren over Kristiansund i midten av juli scoret et mål som bør være kandidat til årets mål, sto bak 1-0-målet til gjestene.

Stopperen spilte ballen rett i beina på Magnus Wolff Eikrem, som på utsøkt vis fant Omoijuanfo på bakerste stolpe. Han spaserte inn sitt tredje mål denne sesongen.

Kampen var Ohis første fra start siden starten av juli.

Frisparkmål

Bare minuttet senere fikk Erling Knudtzon en gigantisk mulighet alene med Joshua Smits, men forsøket gikk like utenfor.

Kasper Junker burde utlignet etter kvarteret. Philip Zinckernagel slo et perfekt innlegg til Junker, som bare kunne bredside inn 1-1 fra to-tre meter. Men dansken bommet på ballen på uforståelig vis.

Likevel satt den for hjemmelaget etter 25 minutter. Patrick Berg skjøt et frispark direkte i mål fra nærmere 30 meter. Det må være lov å sette spørsmålstegn ved keeperspillet til Andreas Linde.

Jens Petter Hauge og Bodø/Glimt avgjorde kampen i andre omgang. Foto: NTB SCANPIX

Kjappe Glimt-mål

Junker fikk revansj for missen fra 1. omgang etter 65 minutter. Fra 13 meter banket han ballen mellom beina på Linde og i mål. Det var toppscorerens niende mål denne sesongen.

Og like etter sto Jens-Petter Hauge for kveldens store prestasjon. Unggutten fikk pasning av Junker før han dro av to blåkledde. Alene med Linde var unggutten iskald.

– Vi var ikke på topp, men vi fikk til noen giftige kontringer og hadde god kontroll på Molde gjennom store deler av kampen. Det har vært mye snakk om denne kampen, så det var deilig å sikre denne seieren, sier Patrick Berg til Eurosport.

Onsdag får Molde besøk av Vålerenga, mens Bodø/Glimt skal til Bekkestua for å møte Stabæk.