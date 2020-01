Nedtur for Eckhoff: – Litt digg

Denise Hermann vant overlegent i Slovenia.

Verdenscupleder Tiril Eckhoff på vei mot 18.-plass i fredagens verdenscuprenn i Slovenia. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Denise Herrmann fra Tyskland var i en klasse for seg på kvinnenes normaldistanse i verdenscupen skiskyting, med 20 treff og overlegen seier.

Den tidligere langrennsløperen hadde ikke høyest fart i sporet i Pokljuka, men hun plaffet ned samtlige blinker. På siste stående så det ut til at hun ville vunnet selv med en bom, men det var bra for henne at hun beholdt konsentrasjonen til slutt, for Hanna Öberg med ett tilleggsminutt endte bare 59,2 sekund bak.

– Det var en perfekt dag for meg. Det er første gang jeg skyter så bra, sa Herrmann til NRK.

Marte Olsbu Røiseland ble beste norske på 12.-plass. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Røiseland beste norske

Anaïs Bescond fra Frankrike tok tredjeplassen. Hun var 1.15 minutt bak vinneren etter feilfri skyting.

For Marte Olsbu Røiseland så det lenge lovende ut. Hun var i tetsjiktet etter feilfri liggende skyting, men to bom på tredje og en til på fjerde skyting sendte henne ned til 12.-plass. Hun endte 3.12 bak vinneren.

– Det var helt greit. Jeg gikk bedre i sporet enn i Ruhpolding, så det løsner litt. Men så var det surt med to bom på siste liggende, sa hun til NRK.

– Digg at det går «rævva»

Verdenscupleder Tiril Eckhoff var ute etter sin tredje verdenscupseier på rad, men hadde ikke dagen. Med tre tilleggsminutter (ett på første stående og to på siste liggende) endte hun på 18.-plass.

– Det var helt greit. Jeg hadde en bra start og bra slutt, men surret litt midt i. Det er digg at det går litt «rævva» og, for da har jeg noe å trene på fram mot VM, sa Eckhoff til NRK.

Sammenlagttoer Dorothea Wierer fikk det heller ikke til og endte på 23.-plass. Dermed økte Eckhoff ledelsen i sammendraget. Öberg på tredjeplass tok en del innpå de to foran.

