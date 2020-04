Her er 13 kandidater til trenerjobben i TIL

Søndag var Simo Valakaris dager som TIL-trener talte. iTromsø har sett på mulige erstattere.

TRENERKANDIDATER: Lars Petter Andressen (øverst fra venstre), Bjørn Johansen, Per-Mathias Høgmo, Steinar Nilsen, Pål Arne «Paco» Johansen, Jørgen Isnes, Morten Gamst Pedersen og Gaute Helstrup. Foto: iTromsø og NTB scanpix

Et trenerutvalg bestående av Kristian Høydal, Tore Rismo og Lars Espejord skal finne TILs nye trener, før styret i klubben gjør en endelig beslutning.

Det er fortsatt ikke avklart når det skal spilles fotball i 2020. Dessuten er store deler av TILs stab permittert på grunn av koronapandemien. Det vil for eksempel være rart å ansette en ny trener uten at treningene er kommet ordentlig i gang igjen.

Derfor kan det gå tid før man får en ny trener på plass, men jobben starter uansett nå.

Her er 13 kandidater:

Gaute Helstrup (43)

Hvis det hadde vært satt odds på hvem som blir neste TIL-trener, ville trolig Helstrup vært favoritten. Den tidligere TIL-spilleren fikk mye fortjent ros for jobben han gjorde i åtte sesonger som hovedtrener i TUIL. Helstrup har meget god oversikt med sin erfaring fra OBOS-ligaen. 43-åringen fra Krokelvdalen har vært aktuell for en trenerrolle i TIL før også.

Helstrups forbilde er Pep Guardiola. Den allerede innarbeidede ballbesittende, spillestilen under Valakari vil derfor være et godt utgangspunkt, hvis han skulle få jobben.

Helstrup har kontrakt ut 2020 med HamKam, men trolig vil det være mulig å løse ham ut fra den. Det ble en noe skuffende 10.-plass på Briskeby-laget i fjor.

Steinar Nilsen (47)

Der Helstrup kanskje ville vært en garantist for en viss kontinuitet i spillestilen, ville Nilsen vært det helt motsatte. Så om TIL ønsker å «røske opp» i ting, bør Steinar Nilsen stå høyt opp på lista. Nilsens har erfaring som eliteserietrener, og var den som ledet TIL opp fra 1.-divisjon sist gang, i 2014.

Har en flott CV som redningsmann i TIL, opptil flere ganger. Nilsen, som nå er daglig leder i Tromsø Taxi, har tidligere sagt at han ikke vil bli trener i TIL igjen, men har ikke vært avvisende til en annen rolle på Alfheim. Det ble uansett en opprivende exit fra TIL i 2015, og det kan tale mot Nilsens kandidatur.

Lars Petter Andressen (33)

Andressen har vært på Alfheim helt siden 2011. Jobbet i starten som juniortrener, men ble etter hvert dratt inn mot A-laget, der han fikk analyse- og scoutingoppgaver. De siste fire-fem årene har han vært fast assistenttrener på A-laget, og Andressen har jobbet med folk som Høgmo, Flovik, Nilsen og Valakari. 33-åringen ble spillerlogistikk-ansvarlig etter Svein-Morten Johansens avgang tidligere i vinter.

Er det Andressens tur til å prøve seg som hovedtrener nå? Han vil være blant de billigste løsningene, men samtidig kan det være vanskelig å ta steget fra mangeårig assistent til hovedtrener i samme klubb. Bare spør Agnar Christensen.

Per-Mathias Høgmo (60)

Gratangsværingen var sjefen da TIL sist hadde sin storhetstid, men feilet da det hele skulle krones med et trofé i 2012. Har vært trener i TIL i tre perioder. Kanskje kan en siste periode på Alfheim bøte på det smertelige tapet mot Hødd? Hvis han fører TIL opp igjen i det gode selskap, i jubileumsåret, vil det gjøre underverker for hans ettermæle på Alfheim.

Høgmo er en mann som krever at det satses stort. Han vil ha inn kompetanse i både trener- og spillergruppe. Det koster mye penger. Det er svært usikkert om TIL i 2020 kan være med på en sånn satsing. På den annen side: Skaffer TIL seg Høgmo som trener, kan det i seg selv gjøre at sponsorer åpner lommeboken.

Høgmo ble så sent som i mars ansatt som sjef for trenerutdanningen i NFF, så det spørs om timingen er rett. Likevel sa 60-åringen på Heia Fotballs podkast (fra 30.25) nylig at han fortsatt har ambisjoner som trener, og at «ikke turte å svare» på når han er tilbake i Tromsø.

Bjørn Johansen (50)

«Bummen» har flere ganger vært på blokka når TIL i trenerjakten de siste årene. Kanskje er timingen rett nå?

Har erfaring med både Finnsnes og Fredrikstad, men mangler «topperfaringen». På den positive siden vet Johansen kanskje mer enn noen andre hva TIL som klubb betyr og står for. Er en klubblegende med 405 kamper for TIL, noe som er rekord i klubben, og ville vært et populært valg hos mange.

Sigurd Rushfeldt (47)

Fra den ene klubblegenden til en annen. «Rush» er tidenes toppscorer i Eliteserien med 172 scoringer. Vadsøværingen er nå sjef på NTG, så han har allerede god innsikt i hvordan utviklingsklubben TIL skal fungere.

Vadsøværingen ville vært et populært valg, men spørsmålet er om Rushfeldt har ambisjoner som hovedtrener? Trolig er han vel så aktuell som trener i et team, med for eksempel Per-Mathias Høgmo.

Pål Arne «Paco» Johansen (43)

Mannen fra Brønnøysund har hatt flere roller i NFF-systemet og ledet for to år siden G19-landslaget til EM. Til som utviklingsklubb vil gjerne bruke unge, nordnorske talenter. Da kan «Paco» være rett mann. Han toner ikke ned spekulasjonene og kaller Tromsø for en «fantastisk by» og TIL en «veldig spennende klubb».

Har en fortid som assistenttrener i Hønefoss og Legia Warszawa.

Kåre Ingebrigtsen (54)

Står for en tydelig filosofi og 4–3–3-formasjon. Det kan være at TIL trenger noe helt nytt nå etter lang tid med dårlige opplevelser. Ingebrigtsen har ikke vært fremmed for å flytte nordover før, og hadde noen år i Bodø/Glimt fra 2008 til 2011. 54-åringen er ledig på markedet etter korte opphold i Oostende og APOEL.

Jonathan Hill (49)

Engelskmannen har fått mye ros for utviklingsarbeidet han har gjort i Tromsdalen, men gikk på en dundrende nedrykk med TUIL i fjor.

Hill ønsker helt sikkert jobben på Alfheim, men spørsmålet er hvor populær han er hos beslutningstakerne der. Samarbeidsforholdet mellom TUIL og TIL er på frysepunktet.

Hill hadde også en spesiell exit fra TIL sommeren 2013. Det er lenge siden, men er nok likevel ikke glemt.

Morten Gamst Pedersen (38)

Nok en legende – som fikk en tung avskjed med Alfheim tidligere i år. Er i gang med trenerutdannelse. Gamst blir neppe hovedtrener for TIL i 2020, men kan fort være aktuell i et trenerteam som spillende assistenttrener. Da må i så fall kontrakten han har skrevet med Alta betales ut, men det er nok mulig hvis partene vil nok.

Bård Flovik (55)

Andøyværingen er utvilsomt en dyktig fagmann. Han har prøvd seg som trener i TIL flere ganger tidligere. I juni 2017 fikk han sparken etter dårlige resultater.

Flovik er nå HR-sjef på Kurbadet, men var foran 2019-sesongen ønsket i TUIL.

Kjetil Rekdal (51)

Har uttalt at han fortsatt har ambisjoner som trener etter at han i april 2019 var ferdig som Start-trener. Vil være en trener som tar stor plass og være krevende for omgivelsene, men har en fin CV som trener i Norge.

Jørgen Isnes (40)

Har fått veldig mye ros for jobben han har gjort i KFUM Oslo. Isnes forlenget kontrakten med «Kåffa» etter sist sesong, men var nylig høyaktuell for trenerjobben i Odd.