Ødegaard Champions League-klar om ligaen stanses

Martin Ødegaard og Real Sociedad er klare for neste sesongs Champions League om årets La Liga må stanses før den er ferdigspilt.

Martin Ødegaard og Real Sociedad kan havne i Champions League neste sesong. Foto: XUNPLO / BILDBYRÅN

NTB-AFP

Nåværende topp fire blir Spanias representanter om La Liga stanses. Topp fire per dags dato er Barcelona, Real Madrid, Sevilla og Real Sociedad.

Denne planen ble vedtatt av Spanias fotballforbund torsdag.

– Dette er beslutningen hvis Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ber om det. Årsaken til at vi kan gjøre det slik er at alle de 20 lagene har spilt like mange kamper, heter det fra Spanias Fotballforbund.

Barcelona topper spansk 1. divisjon etter 27 spilte kamper. Like mange kamper har Real Madrid, Sevilla og Real Sociedad.

Getafe og Atlético Madrid er nummer fem og seks på tabellen og er kvalifisert til Europaligaen om det ender med at ligaen ikke kan ferdigspilles.

Planen er ikke endelig godkjent av Uefa og serieforeningen La Liga.

I øyeblikket er all fotball i Spania suspendert som følge av koronaepidemien.

21. mai er alle medlemslandene i Uefa innkalt til møte. 23. april møtes styret i Uefa. Etter det er det ventet en større avklaring om hva som skjer med europeisk fotball i de kommende månedene.