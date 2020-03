Her tok den norske fekteren OL-sølv. Nå blir hallen koronasykehus.

Hallen der nordmannen tok OL-sølv i London, blir nå omgjort til et sykehus som kan da opp mot 4000 koronapasienter.

ExCel London (da ExCel Arena) var åstedet da Bartosz Piasecki tok OL-sølv i 2012. Nå blir hallen koronasykehus. Foto: STEVEN WATT / Reuters / NTB scanpix

– Det er sprøtt, men det er godt å se at slike store anlegg kan brukes i en så spesiell situasjon, sier Bartosz Piasecki.

For ham ble triumfen i ExCel arena i Storbritannia et uventet høydepunkt i karrieren. Noe han aldri glemmer.

Fekteren ble kjent over natten. Datoen var 1. august 2012, og han har den friskt i minnet.

Nesten åtte år senere står verden på hodet. Piasecki synes situasjonen er uvirkelig, nesten vanskelig å ta inn over seg.

– Jeg har så gode minner fra ExCel arena. Der var jeg én gang, og kommer mest sannsynlig aldri tilbake. Men forhåpentlig kan andre få gode minner derifra, hvis de blir friske, sier han.

Nesten ikke til å tro. Medalje i boks for en fekter som bare var seedet som nummer 23 av OL-deltagerne. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Setter inn 500 senger

Det er BBC som har nyheten om at ExCel i Øst-London, som i OL arrangerte konkurranser i bordtennis, boksing, fekting, judo, taekwondo, vektløfting og bryting, blir omgjort til et hospital.

I starten vil det bli satt inn 500 senger med pasienter som trenger respiratorer.

Militæret skal hjelpe til med å finne gode løsninger, og det er ventet at flere store haller vil bli tatt i bruk til lignende formål.

Tilsvarende har skjedd i Madrid og i New York. I den franske byen Mulhouse har myndighetene lagt pasientene i senger i et parkeringshus.

ExCel London skal nå brukes som koronasykehus. Foto: Alberto Pezzali / AP

Mange meldte seg

For å få nok helsepersonell i London ble studenter, pensjonerte helsearbeidere og leger om å melde seg. Nesten 12.000 gjorde det, av dem 2660 leger.

Snart blir styrken ytterligere forsterket av 18.700 sykepleierstudenter og 5500 legestudenter som er inne i sitt siste år av utdannelsen. I tillegg har 250.000 meldt seg frivillig til å levere mat og medisiner.

Hjemkomst med sølv rundt halsen. Bartosz Piasecki kom til Gardermoen dagen etter finalen. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Driver med hjemmeundervisning

Bartosz Piasecki er som mange andre hjemme om dagen. Vanligvis er 33-åringen realfagslærer på Wang videregående skole i Oslo. Nå driver han med hjemmeundervisning.

Da vi ringte ham tirsdag kveld, spilte han sjakk på nettet. Og tapte partiet.

Selv om utøveren fra Bygdøy fekteklubb la opp i april 2016, etter at han ikke kom med til et nytt OL, trener Bartosz med kårde i høyre hånd én til to ganger i uken.

– Jeg har som ambisjon å være med i NM hvert år. Det er der nivået mitt ligger nå.

På hjemmebane følger han med på nyhetene.

– Det er en skremmende utvikling og mange dystre spådommer om dagen. Spesielt når man hører og ser det som skjer i Spania og Italia. Det er ikke langt unna. Vi er inne i en uviss tid, men samtidig ser jeg at myndighetene tar grep, og det er bra.

Piasecki følger rådene som blir gitt og følger de tiltakene som er satt.

– Så må vi jo bare tro at dette løser seg.