Lindvik knuste alle i kvalifiseringen. Deretter fikk han et stikk av lagkompisen.

Marius Lindvik (21) viste igjen storform da han var best av samtlige i fredagens kvalifisering. Etterpå fikk han høre det av romkameraten.

Marius Lindvik kunne glise for seier i kvalifiseringen og 5000 euro i premiepenger. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

INNSBRUCK: – Han er rolig og «cocky», smalt det fra Daniel-André Tande i pressesonen etter kvalifiseringen.

Lagkompisen, som delte rom med Lindvik i Garmisch-Partenkirchen, fleipet da han beskrev hvordan Norges sensasjonshopper er blitt påvirket av de gode resultatene den siste tiden.

– Nei da, han er fin. Det virker som han har det veldig gøy i hoppbakken, først og fremst. Det er det vi alle prøver å ha, sa Tande til Aftenposten etterpå.

Lindvik har vært høyt oppe etter at han vant nyttårshopprennet onsdag ettermiddag. Han brøt ut i latter da han ble konfrontert med Tandes uttalelser.

– Det er løgn, sa Lindvik og lo.

– Jeg er ikke akkurat en person jeg ville kalt «cocky». Han synes det bare er morsomt at jeg gjør det bra, så da drar han til litt, la han til.

Her svever Marius Lindvik ned bakken i Innsbruck i prøveomgangen. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Nervøse konkurrenter

I fredagens kvalifisering var Rælingen-hopperen best av samtlige. Lindvik hadde sitt første møte med bakken med 119 meter etter at han vant nyttårshopprennet 1. januar. I det andre treningshoppet la han på ti meter og var med det best.

I kvalifiseringen landet han på 131,5 meter under ikke helt optimale forhold og fikk 138,9 poeng. Østerrikeren Stefan Kraft var nest best med 132,5 meter. Han var 2,1 poeng bak nordmannen.

Deretter fulgte Karl Geiger, Ryoyu Kobayashi, Dawid Kubacki og de andre favorittene. Lindvik er nummer fire sammenlagt i Hoppuka. Han la ikke skjul på at han tror de andre i toppen begynner å bli nervøse for det han presterer om dagen.

– Ja, det kan nok hende. Jeg skal nok gi dem solid kamp, sier han.

Landslagssjef Alexander Stöckl var naturligvis veldig tilfreds med dagen. Han tror også Lindviks form bekymrer konkurrentene.

– Jeg tror nok det. Jeg tror det er noen som begynner å riste på hodet fordi de skjønner ikke hvordan det er mulig, forteller han.

Fakta De norske duellene i Innsbruck-rennet Johann André Forfang – Keiichi Sato (Japan) Daniel-André Tande – Roman Koudelka (Tsjekkia) Cene Prevc (Slovenia) – Robert Johansson Robin Pedersen – Jan Hörl (Østerrike) Sondre Ringen – Piotr Zyla (Polen) Viktor Polásek (Tsjekkia) – Marius Lindvik

Marius Lindvik og Daniel-André Tande delte rom i Garmisch-Partenkirchen. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Seks av syv nordmenn kvalifiserte seg

Robert Johansson brukte et par hopp på finne bakken. I kvalifiseringen fikk han dårlige forhold, men kvalifiserte seg greit med 121 meter. Det holdt til 122,5 poeng og 17.-plass.

Johann André Forfang hadde enda dårligere forholde enn Johansson og med 115,5 meter og 115,1 poeng ble det 27.-plass.

Tande fikk ikke til noe makshopp med sine 116,5 meter, men kvalifiserte seg greit med 113,3 poeng. Han ble nummer 30.

Robin Pedersen har ikke imponert så langt i Hoppuka og slitt med å finne seg selv. Med 116 meter kvalifiserte han seg greit med 109,2 poeng. Han ble nummer 38.

Sondre Ringen fra Bækkelaget hadde ingen problemer med å kvalifisere seg med 115 meter og 106,5 poeng. Det holdt til 42.-plass.

Anders Håre fikk opp bare 110,5 meter og 99,6 poeng. Han var 0,7 poeng unna å kvalifisere seg til sitt tredje renn i Hoppuka.

