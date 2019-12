Sebastian Barthold er ikke tatt ut i Norges EM-tropp i håndball. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norges EM-tropp er klar: – Et vanvittig vanskelig uttak

Håndballherrenes landslagssjef Christian Berge tar med seg to debutanter og vraket Aalborg-spiller Sebastian Barthold til EM i januar.

Elverums venstrekant Alexander Blonz ble foretrukket på bekostning av Barthold (Aalborg) da Berge presenterte EM-troppen mandag.

– Det var et vanvittig vanskelig uttak, for det er mange som har prestert godt, sa Berge til TV 3 da han presenterte kantspillerne.

– Det var tøft, og jeg skjønner skuffelsen til de spillerne som ikke blir med, men som ønsker det veldig sterkt. Skuffet skal de være når de har prestert godt, men jeg synes Blonz lå et lite hakk foran når det gjelder hva jeg ønsker å ha på landslaget, la han til.

Dermed må Barthold, som har levert særdeles godt spill for sin danske klubb, finne seg i å se nok et mesterskap fra sofaen.

– Det er vanskelig å gi et godt svar på det, men det er bare å fortsette, så får vi se, sa landslagssjefen om hva mer Barthold kan gjøre for å bli tatt ut.

– Gøy for meg

En som ikke er skuffet, er Blonz. 19-åringen hadde ikke sett for seg at Barthold skulle bli vraket.

– Det er ingen tvil om at Barthold har spilt utrolig bra i Aalborg. Og sånn som han har spilt, så tenkte jeg at toget kanskje var gått. Jeg spilte ikke noe bra i starten av sesongen, men så har det kommet seg. Jeg regner med at det ikke var det letteste valget han (Berge) måtte ta, sa Blonz til TV 3.

– Men det var gøy for meg at han valgte meg, la Elverum-spilleren til.

Debutant-duo

EM-troppen består også av to debutanter. Både Sander A. Øverjordet (Haslum) og William Aar (Kolstad) er med blant Berges utvalgte.

– Vi skal være gode i lang tid framover, ikke bare i år. Man skal ha med seg en framtidig tanke når man tar ut lag. Vi ønsker å være et lag som dominerer på landslagsnivå i mange år framover, og da må vi bygge for det i framtiden. Da må de også få rutine og muligheten, sa Berge.

– Det er dette man drømmer om, det er veldig stort, sa Aar om å ha blitt tatt ut til troppen.

Troppen skal barberes ned til 16 spillere til kampene i mesterskapet.

Dette er Norges utvalgte til EM:

Målvakter:

Kristian Sæverås (Aalborg), Espen Christensen (Minden), Torbjørn S. Bergerud (Flensburg-Handewitt).

Bakspillere:

Sander A. Øverjordet (Haslum), William Aar (Kolstad), Gøran Johannessen (Flensburg-Handewitt), Christian O’Sullivan (Magdeburg), Sander Sagosen (Paris Saint-Germain), Eivind Tangen (Skjern), Harald Reinkind (Kiel), Magnus Abelvik Rød (Flensburg-Handewitt).

Kantspillere:

Magnus Jøndal (Flensburg-Handewitt), Alexander Blonz (Elverum), Kevin M. Gulliksen (Minden), Kristian Bjørnsen (Wetzlar).

Linjespillere:

Bjarte Myrhol (Skjern), Magnus Gullerud (Minden), Petter Øverby (Erlangen).

Norge spiller i gruppe D i Trondheim under grunnspillet og møter Bosnia-Hercegovina (10/1), Frankrike (12/1), Portugal (14/1). Hovedrunden spilles i Wien og Malmö. Semifinaler og plasseringskamper spilles i Stockholm.