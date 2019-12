Stine Ruscetta Skogrand (til venstre) fikk råd av Karoline Dyhre Breivang etter fødselen. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Stjernetips ga Skogrand perfekt start på VM-løpet

Stine Skogrand fikk råd og innspill fra TV 3-ekspert Karoline Dyhre Breivang om veien tilbake etter fødsel. Søndag kan hun spille ny VM-finale.

NTB-Espen Hartvig

Publisert: Publisert: Nå nettopp

På tirsdagens pressetreff i Kumamoto møttes de to igjen. Dyhre Breivang har nå en TV-rolle, men er spilleren med flest håndballandskamper (305) i Norge.

Onsdag går Norge for VM-semifinale. Ett norsk poeng mot Tyskland vil være nok for avansement. Seier betyr at Norge vinner gruppen og trolig slipper unna Russland i semifinalen.

Skogrand ble mamma i mai.

– Jeg synes den fysiske formen ble veldig bra ganske fort. Jeg tok det gradvis og startet med å gå lange turer med barnevognen. Fem-seks uker etter fødselen hadde jeg den første styrkeøkta. Den var uten vekter, sier Skogrand til NTB.

Stine Skogrand jubler under Norges dramatiske VM-seier over Danmark. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Kontakt

Dyhre Breivangs innspill kan ha bidratt til at Skogrand rakk å finne formen og bli en nøkkelspiller for Norge i VM.

– Jeg fikk noen tips av henne. Hun har jo vært gjennom det samme med fødsel og opptrening. Hun kan sakene sine og er også en dame jeg stoler på og ser veldig opp til, sier Skogrand.

– Det er jo bare fint om jeg kan bidra. Jeg var nær Olympiatoppen da jeg skulle tilbake til håndballbanen mens Stine bor (i Danmark) lenger unna, sier Dyhre Breivang til NTB.

Hun gjorde et kort comeback etter at hun ble mamma i en alder av 36.

Karoline Dyhre Breivang vant en rekke mesterskap med Norge. Her er hun med gullmedaljen etter OL-triumfen i 2012. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Puslespill

Skogrand var ti år yngre da hun fikk en liten gutt på forsommeren. Mandag ble Skogrands kjæreste Eivind Tangen uttatt i EM-troppen til mesterskapet i januar.

– Vi får det til takket være mye hjelp fra foreldrene vår, sier Skogrand om puslespillet rundt barnepass og mesterskapsspill.

Hun hadde med seg sønnen Adam og moren Elisabeth i vel to uker før og i starten av Japan-VM.

Skogrand var ikke med da Norge tapte for Tyskland i fjorårets EM. Den kampen så hun på TV.

– Det ble en kamp med veldig mange mål (32-33). Vi må ta godt vare på ballen i morgen (onsdag) og passe på at vi løper godt hjem i forsvar. Da kan vi stoppe deres kontringer, sier Skogrand.

Hun ble verdensmester i 2015 og scoret tre mål i finalen mot Nederland. Den vant Norge 31–23.

(©NTB)