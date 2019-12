Therese Johaug gjorde det lekende lett i finske kuldegrader. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Johaug suveren igjen - tre norske på pallen

Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen imponerte på jaktstarten. Men Therese Johaug fikk gå alene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

RUKA: Therese Johaug var storfavoritt.

Og hun leverte varene.

Som ventet var det ingen som kunne true henne på 10-kilometer jaktstart fristil.

– Hun er fortsatt suverent best i verden, konstaterte NRK-kommentator Jann Post.

Knuste konkurrentene

18 sekunder hadde Johaug å gå på til amerikanske Sadie Bjornsen Maubet og hjemmehåpet Krista Pärmäkoski var 26 sekunder bak fra start.

De distansene ble bare større og større jo lengre Johaug kom inn i de finske skogene. Spenningen var bare hvor mange nordmenn vi ville se på pallen.

Til slutt var svaret tre.

Norsk triumf

Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde 46 sekunder opp til Dalsbygda-jenta som femtemann. Bak der var Heidi Weng, som leverte sterkt og tok igjen lagvenninna og ble nummer to.

– Det var skikkelig moro at Heidi kom tilbake på pallen, og ikke minst Astrid på tredje. Begge to hadde stang ut i fjor. Når man har hatt litt motgang, så blir oppturene desto større. Det betyr mye for laget, sier Johaug.

Bare Johaug hadde en bedre tid i Ruka og slo Weng med åtte sekunder.

– Når hun løser det teknisk og taktisk, blir det bra. Det har vært litt vanskelig å ha den tryggheten, så det var bra for henne å få denne opplevelsen, sier landslagstrener Geir Endre Rogn om Heidi Weng.

Skilte lite

To sekunder skilte de norske jentene i duellen om annenplassen. De var 1:11.3 og 1:13.3 bak Johaug, som har vært fullstendig overlegen i sesonginnledningen.

Etter rennet fikk Johaug spørsmål om hvordan det er at alle ser på henne som best.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg har lyst til å gå gode skrienn. Jeg er veldig forberedt på at de kan slå meg. Det er ingen selvfølge å være øverst på pallen. Det må jeg jobbe hardt for, svarte Johaug.

Sadie Bjornsen og Jessica Diggins, begge fra USA, var henholdsvis 14 og 17 sekunder bak Uhrenholdt Jacobsen.

Øvrige norske: 7.Tiril Udnes Weng (1:52.5), 13.Anne Kjersti Kalvå (2:27.3) 25.Anna Svendsen (3:32.1), 28.Ragnhild Haga (3:34.3), 67.Ane Appelkvist Stenseth (7:44.9)