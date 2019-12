Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har begge forlenget sine kontrakter med Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Norges landslagssjef fortsetter: Slik begrunner han valget

Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen forlenger sine kontrakter som landslagssjef og assistenttrener for Norge

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding. Klokken 10.00 inviteres det til pressekonferanse på Ullevaal stadion.

De nye kontraktene gjelder ut den kommende VM-kvalifiseringen med forlengelse til VM 2022 om Norge kvalifiserer seg.

Opprinnelig gikk kontrakten til trenerduoen ut etter EM-sluttspillet neste sommer eller playoff-kampene i mars dersom Norge ikke kvalifiserer seg for mesterskapet.

– Med en positiv arbeidsgiver, støtteapparat og spillertropp var det vanskelig å si nei. Jeg trives veldig bra i jobben som norsk landslagssjef, og fotballmessig er det en spennende og lovende gruppe som har store muligheter for å fortsette utviklingen. Målet er å kvalifisere oss for EM-sluttspillet og deretter VM-sluttspillet i 2022, sier Lagerbäck i pressemeldingen.

Fakta Lars Lagerbäck: Født: 16. juli 1948 (71 år). Klubber som spiller: Alby (1960-69), Gimonäs (1970-74). Klubber som trener: Kilafors (1977-82), Arbrå (1983-85), Hudsviksvall (1987-89), Sverige U21 (1990-95), Sverige B (1996-97), assistent for Sverige (1998-99), Sverige (2000-09), Nigeria (2010), Island (2011-16), Norge (2017-). Meritter: Tok Sverige til VM (2002, 2006) og EM (2000, 2004, 2008), ledet Nigeria i VM 2010) og tok Island til EM (tap i kvartfinale 2016). Har ledet Norges A-landslag siden februar 2017. Aktuell: Forlenget fredag sin kontrakt med Norges Fotballforbund.

Lagerbäck har mål om både EM- og VM-spill med Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Vi er veldig glade

Den svenske treneren tok over det norske landslaget i februar 2017. Totalt har han ledet laget i 29 kamper. Han står med 15 seiere og kun seks tap. I tillegg er han ubeseiret på Ullevaal stadion.

I pressemeldingen står det at spillergruppen har hatt et ønske om at Lagerbäck og assistenten skulle fortsette i jobben.

– Vi ønsket sterkt at Lars og Perry skulle fortsette, og vi er veldig glade for at de blir med videre. De har lagt et bra grunnlag, og nå blir det opp til oss spillerne å levere på banen så vi kan kvalifisere oss for sluttspill med Norge, sier kaptein Stefan Johansen.

Stefan Johansen og resten av spillergruppen er glad for kontraktforlengelsen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Mål om VM-sluttspill

Da svensken tok over lå landslaget på 81.-plass på FIFA-rankingen. Nå ligger laget på 44.-plass.

– Jeg er veldig glad for at vi kan videreføre samarbeidet med Lars og Perry. Vi registrerer en sportslig fremgang for landslaget, og målet er deltagelse i EM og VM-sluttspillet, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Lagerbäck har tidligere ledet Sverige til fem sluttspill. Han har også hatt suksess med Nigeria og Island.