Ari Mohr Jónsson har skrevet ny kontrakt med Sandnes Ulf. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Landslagsspiller forlenget med Sandnes Ulf

Ari Mohr Jónsson (25) har signert ny toårskontrakt.

For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter klubben på sitt nettsted.

25-åringen røk korsbåndet i fjor, og mistet derfor første halvdel av årets sesong. Færøyingen har vært fast på laget siden i sommer, og har gjort sine saker bra på venstrebacken.

Kontrakten gikk egentlig ut etter inneværende sesong, men har nå blitt forlenget med to år.

– Min fysiske form blir stadig bedre. Nå ser jeg fram til en god oppkjøring og to gode sesonger uten skadeproblemer, sier Jónsson til klubbens nettsted.

Jónsson kom til Sandnes Ulf fra HB Torshavn foran 2018-sesongen, og har notert seg for totalt 24 kamper for de lyseblå fra Sandnes.

– Jeg ser store muligheter for klubben, og jeg ser også store muligheter for meg personlig til å fortsette min utvikling her. Det blir veldig spennende med ny stadion neste år, og jeg tror det vil gi oss en «boost», sier han til Sandnesulf.no.

Jónsson har tidligere spilt for danske Silkeborg, og står bokført med tre landskamper for Færøyene.

Sandnes Ulf ligger i ingenmannsland på tabellen etter en skuffende sesong. Søndag tar de imot Tom Nordlies Skeid på Sandnes stadion. Kampstart er kl. 18.