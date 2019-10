Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov sa tirsdag at landet har besvart WADAs spørsmål i anledning mistanken om manipulasjon av Moskva-laboratoriets database. Pavel Golovkin, AP / NTB scanpix

Russland har besvart WADAs mistanker om manipulasjon

Russland har gitt et formelt svar til Verdens antidopingbyrå (WADA) på mistanken om at Moskva-laboratoriets database var blitt manipulert.

NTB-AP

For mindre enn 1 time siden

WADA meldte forrige måned at man mistenkte at laboratoriets database var blitt manipulert før den i januar ble gjort tilgjengelig for WADAs representanter. Tilgang til databasen var en av forutsetningene da Russlands antidopingbyrå (Rusada) ble tatt inn i varmen igjen.

Russerne fikk tre ukers frist på å forklare uoverensstemmelser i databasen, og den fristen løper ut onsdag. Tirsdag sa Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov at man med hjelp fra «uavhengige russiske IT-eksperter» har besvart 31 spørsmål fra WADA.

– Vi føler oss sikre på at vi har oppfylt alle kravene som ble stilt til oss, sier Kolobkov.

– Vi er rede til å fortsette å samarbeide, for å legge denne situasjonen bak oss og sørge for at det ikke blir stilt flere spørsmål til russisk side.

Kolobkov sa ikke noe om hvordan Russland forklarer mistanken om manipulasjon, men han sa at det kommer til å være dialog med «eksperter og berørte parter» innen slutten av måneden. WADA skal behandle saken på sitt neste styremøte i november.

WADA har tidligere truet med strenge sanksjoner dersom Russland ikke samarbeider fullt ut med etterforskningen av dopingkulturen som lenge var rådende i landet.

Rune Andersen, som leder friidrettsforbundet IAAFs inspeksjonsgruppe for Russland, har sagt at databasen ikke stemmer overens med en tidligere kopi WADA fikk fra en varsler.

Andersen skrev forrige måned at dataene tyder på at individuelle utøveres resultater er blitt redigert.

Om basen virkelig er blitt manipulert, blir det vanskelig å bruke den til å straffeforfølge utøvere på grunnlag av data. WADA har brukt mye tid på å analysere informasjonen i databasen for å kunne gi internasjonale særforbund informasjon som kan brukes til å straffe dopingsyndere.