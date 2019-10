Isabell Herlovsen stortrives i landslagsmiljøet. FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Herlovsen sulten på mer etter Norge-rekorden: – Det beste landslaget jeg har spilt på

Isabell Herlovsen (31) føler hun har det i seg å være landslagsspiller i flere år til. Det gleder Martin Sjögren.

Tirsdag kveld senket Herlovsen den norske scoringsrekorden til kvinnelandslaget i fotball. Med hat trick i Norges 13–0-seier over Færøyene tok hun seg opp i totalt 67 landslagsmål, ett mer enn det Marianne Pettersen hadde som rekordholder i 16 år.

Etterpå beskrev Herlovsen det som «ubeskrivelig». Helt siden hun nærmet seg 50 mål, hadde hun tenkt at det var mulig å bli landslagets mestscorende spiller.

– Det er vel et par år siden det gikk opp for meg. Jeg har ikke jobbet spesifikt for å slå den, men jeg har jobbet litt ekstra med avslutninger. Så er det heller ikke bare jeg som er utpå der. Det er andre spillere som spiller ballen til meg og setter meg opp i de situasjonene jeg scorer mål i, sier Herlovsen,

– Jeg hadde ikke klart dette alene. Det betyr veldig mye for meg å være en del av denne gjengen, legger hun til.

Karina Sævik og Isabell Herlovsen gir hverandre en klem under sommerens VM-sluttspill i Frankrike. FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Fakta Norges mestscorende på kvinnesiden 67 mål: Isabell Herlovsen (2005-) 66 mål: Marianne Pettersen (1994–2003) 64 mål: Linda Medalen (1987–1999) 60 mål: Ann Kristin Aarønes (1990–1999) 58 mål: Hege Riise (1990–2004) 55 mål: Solveig Gulbrandsen (1998–2015)

Hyller laget

31-åringen debuterte for A-landslaget i mars 2005. Hun har vært med i en rekke mesterskap, men østfoldingen mener hun aldri har vært en del av et bedre lag enn det Martin Sjögren rår over nå.

– Det gir meg faktisk veldig mye å få være med. Dette er det beste landslaget jeg har spilt på. Det er et ungt lag, og det har mange spillere i utlandet. Jeg tror denne gjengen bare vil vokse videre. Det er allerede kjempebra, men det kommer til å bli enda bedre.

– Hva må du gjøre for å kunne holde det gående?

– Det blir selvsagt viktig å holde meg skadefri. Jeg merker at jeg begynner å bli eldre, og jeg bruker lengre tid på restitusjon og de småtingene der. Det blir viktig å ha gode treningsuker, og mest av alt være klar til kamp. Bank i bordet, jeg har vært heldig med skader. Jeg håper selvfølgelig at det fortsetter sånn.

Landslagssjef Martin Sjögren beskriver Isabell Herlovsen som en «spiss av høyeste kvalitet». Berit Roald / NTB scanpix

– Caro er helt spesiell

Sjögren har god tro på at Herlovsen vil spille en viktig rolle for Norge også i årene som kommer.

– Definitivt. Det er veldig bra for oss på landslaget at hun vil være med videre. Hun har vært tydelig på at det er det hun vil. Isabell er viktig for oss, og vi håper at hun kan legge på enda flere mål på rekorden hun har tatt, sier landslagssjefen.

Det var ikke bare Herlovsen som hadde en stor kveld i Torshavn. Caroline Graham Hansen (24) var nok en gang i praktform med tre mål og hele fem målgivende pasninger. Barcelona-proffen står med åtte mål på Norges tre siste kamper i EM-kvalifiseringen.

– Caro har noe helt spesielt. Hun scorer mål og er driblesterk, og det er ikke vanlig å ha en slik type spiller i Norge. Hun er nok en av dem som kan true meg og rekorden, men jeg håper å holde på noen år til og øke luken, sier Herlovsen om lagvenninnen som nå står med 35 mål for Norge.

Caroline Graham Hansen har i høst glitret for Norge. Her scorer hun vinnermålet som ga overtidsseier mot England i august. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Kvinnelandslaget har vunnet alle sine fire kamper etter kvartfinaletapet i sommerens VM. Tre av dem har vært i EM-kvalifiseringen, alle på bortebane, og det har gitt en målscore på hele 26–1.

Den fjerde kampen var mot England, som i august ble slått 2–1 foran over 10.000 tilskuere på Brann Stadion i Bergen. Neste oppgave for Herlovsen og co. blir møtet med Nord-Irland på Vikings hjemmearena i Stavanger 8. november.

– Vi håper det kommer bra med folk og at det blir en fin måte å avslutte året på, sier Sjögren.