Zlatan Ibrahimovic kan være ferdig som fotballspiller. Gary A. Vasquez / Reuters

Nordmann spolerte festen i det som kan ha vært Zlatans siste kamp

Zlatan Ibrahimovic vet ikke om han spiller fotball neste sesong.

Anders Møllersen

For mindre enn 10 minutter siden

Los Angeles FC – LA Galaxy 5–3

Svenske medier spekulerer i karriereslutt etter at stjernens Los Angeles Galaxy røk ut av kvartfinalen i sluttspillet mot byrivalen Los Angeles FC.

Både Aftonbladet og Expressen stiller seg spørsmålet i sine spalter.

Zlatan sa etter åttendedelsfinalen mot Minnesota at dette kunne bli hans siste sesong. 38-åringen, som er på utløpende kontrakt, gjentok det etter 3–5-tapet.

– Jeg vet ikke hva som skjer neste år. Det kan ha vært min siste kamp. Om jeg blir, så er det bra for MLS, for da kommer hele verden til å følge med. Om jeg ikke blir, så kommer ingen til å vite hva MLS er, sa Zlatan til LA Times etter kampen, før han kom med et sedvanlig stikk.

– Tenk om jeg ikke spiller i MLS. Hvem skal dere snakke med da?

Ifølge svenske medier er blant annet flere italienske klubber ute etter svenskens signatur når kontrakten hans nå går ut.

Les også Har oppdaget flere feil ved Zlatan-statuen

Zlatan Ibrahimovic scoret og hadde en målgivende mot Los Angeles FC. Kelvin Kuo / Reuters

Slaktet VAR-dommer

Om oppgjøret natt til fredag (norsk tid) ble hans siste i karrieren, så gikk Zlatan personlig ned med flagget til topps.

Carlos Vela ordnet både 1–0 og 2–0 for Los Angeles FC, selv om det siste målet burde vært avblåst for offside. Da VAR heller ikke gjorde jobben sin, sa Zlatan klart fra.

– Hva gjorde han der oppe? Drakk kaffe med Magic Johnson, spurte svensken ifølge LA Times-journalist Arash Markazi.

Zlatan noterte seg for en målgivende pasning da han fikk ballen i midten, vendte bort sin spiller og spilte fri Cristian Pavón som reduserte til 1–2 bare minuttet etter 2–0-scoringen.

Svensken utlignet selv i det 55. minutt etter en svak keeperinvolvering.

Les også Sveriges landslagssjef etter Zlatan-kritikken: – Jeg ble lei meg

Diomandé-dobbel

Men så meldte en nordmann seg på og ødela for Zlatan.

Adama Diomandé scoret to mål mot Los Angeles Galaxy. Gary A. Vasquez / Reuters

Diego Rossi satte først inn 3–2, før innbytter Adama Diomandé økte til 4–2. Det var nordmannens første kamp på fire uker etter at han har vært borte for å gjennomgå et behandlingsprogram i regi av MLS.

Rolf Feltscher satte inn et frispark for Galaxy etter 78 minutter, men Diomandé var ikke ferdig og avgjorde kampen til 5–3.

– Det var en følelsesladd kamp. Jeg har vært borte en stund av personlige årsaker, så det var deilig å komme tilbake foran fansen. Det var en fantastisk atmosfære, sa Diomande til Nettavisen.

Zlatan fikk enda en ball i mål på overtid, men det var blåst for frispark i 16-meteren før han rakk å score.

Galaxy ble dermed slått ut av sluttspillet. Det er første gang Diomandés Los Angeles FC slår rivalen.