Zuccarello har vært toneangivende i de to norske kampene for Norge. Oppgjørene har endte med tap for Sveits (2-5) og Tsjekkia (3-6).

– Han følte seg uggen. Det er ikke noe mer dramatikk enn det, opplyser pressekontakt Jon Haukeland til NTB.

Heller ikke backen Mattias Nørstebø er kampklar. Ifølge Haukeland fikk han et skudd i fingeren i kampen mot Tsjekkia. Begge kan derimot være klare igjen til kampen mot Danmark tirsdag.

Mathias Trettenes tar Zuccarellos plass i den norske førsterekka med Patrick Thoresen og Eirik Salsten.