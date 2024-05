OL-ilden tennes i Paris 26. juli. Det er ventet at Norge sender en stor tropp til Frankrike.

Tirsdag presenterte toppidrettssjef Tore Øvrebø de første utøverne som kan begynne å pakke OL-bagen. Blant dem er bryteren Grace Bullen og vektløfteren Solfrid Koanda .

Det er ikke uvanlig at det første uttaket ikke inneholder spesielt mange navn.

– Vi tar ut en liten gruppe utøvere i det første uttaket, og alt skjer i tett dialog med særforbundene. Dette er utøvere som har tatt kvoteplasser og dokumentert form eller prestasjonsnivå, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– Det er fortsatt tidlig i sesongen, og en rekke utøvere skal ut i konkurranser før de blir tatt ut. Andre ønsker å holde momentum og ekstra skjerping i treningsarbeidet ved å vente med uttaket. Dette stiller Olympiatoppen seg naturligvis bak, legger han til.

Ordemann OL-klar

Bokserne Sunniva Hofstad og Omar Mohamed Shiha fikk også OL-billett tirsdag. Det samme gjorde roerne Thea Helseth, Inger Seim Kavlie, Lars Martin Benske og Ask Jarl Tjøm .

Det har vært knyttet stor spenning til uttaket i roing. Tre kvinner har kjempet om to plasser i dobbeltsculleren: Helseth, Kavlie og Jenny Marie Rørvik. Nå har valget altså falt på de to førstnevnte.

I seiling er en kvintett klar for Paris-lekene: Line Flem Høst, Mina Mobekk, Hermann Tomasgaard, Marie Rønningen og Helene Næss .

Taekwondoutøveren Richard Ordemann ble foran forrige OL den første norske herreutøveren gjennom tidene som kom seg gjennom den olympiske kvalifiseringen. Under Tokyo-OL i 2021 ble han nummer fem etter å ta tapt bronsefinalen.

Tirsdag fikk Ordemann klarsignal til sitt andre strake OL.

Skarstein til Paralympics

Den siste utøveren som foreløpig har fått innvilget OL-billett, er vektløfteren Solfrid Koanda fra Larvik. 25-åringen tok tre gull, i henholdsvis rykk, støt og sammenlagt, i 87-kilosklassen under EM i bulgarske Sofia tidligere i år.

Grimstad-jenta var i egen klasse og blir i Paris et av Norges store medaljehåp. Hun har i alt ni EM-gull og én bronse på merittlista, samt to gull og én bronse i VM.

Tirsdagens uttak fra Olympiatoppen inneholdt også to utøvere til Paralympics: Gullfavoritt Birgit Skarstein i roing og svømmeren Fredrik Solberg .

Ved side av utøverne som har fått grønt lys til Paris-lekene er håndballandslagene for kvinner og menn klarert for deltakelse. Oversikten over hvilke spillere som utgjør de norske troppene vil bli offentliggjort først i juli.

Mange kvoteplasser

En rekke andre utøvere, som Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen, er naturligvis også selvskrevne i den norske troppen.

Ytterligere ti friidrettsutøvere har så langt klart OL-kravet: Karoline Bjerkeli Grøvdal (5000 meter), Line Kloster (400 meter hekk), Håvard Bentdal Ingvaldsen (400 meter), Narve Gilje Nordås (1500 meter), Zerei Kbrom Mezngi (maraton), Sondre Nordstad Moen (maraton), Sondre Guttormsen (stav), Pål Haugen Lillefosse (stav), Sander Aae Skotheim (tikamp) og Markus Rooth (tikamp).

Norge har også sikret seg en rekke kvoteplasser i blant annet skyting. Her lar også uttaket vente på seg.

Olympiatoppen har planlagt å offentliggjøre de neste navnene til Paris-lekene 4. juni.

Paralympics avholdes fra 28. august til 8. september.