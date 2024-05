I finalen venter tre ganger Champions League-mester Vipers, som siden 2017 har vunnet 28 strake sluttspillskamper. Den første finalekampen spilles i Kristiansand førstkommende tirsdag.

For Novak ble semifinaletapet det siste hun gjorde i Sola-drakten.

– Det er klart det er følsomt. Det er veldig bittert. Det er min siste kamp, og det gikk ikke som jeg ville, verken for laget eller min egen del. Det er alltid kjipt å dra når ikke alt er gjort. Det har vært masse fint med laget, så jeg skal ta med meg det og forsøke å glemme denne kampen så fort som mulig, sa Novak til TV 2 etter kampen.

23-åringen roses opp i skyene av veteran og stjernespiller Camilla Herrem.

– Hun kommer til å briljere i Brest. Vi kommer til å savne henne, men jeg tror hun er klar til å forlate redet, sa 37-åringen.

– Selv om jeg gleder meg, så er det kjipt og tøft. Jeg har fått venner for livet og utviklet meg enormt her, la Novak til.

Jevnspilt

Storhamar og Sola fulgte hverandre tett i den første omgangen. Tross et lite Storhamar-overtak nektet gjestene å slippe taket, og sekunder før sidebyttet sørget Janne Håvelsrud Eklo for at rogalendingene bare var to mål bak til pause.

Etter sidebyttet holdt vertene standhaftig fast på ledelsen. Tross tre tominuttere og utvisning på Mia Solberg Svele nektet gultrøyene Sola lenge å komme helt a jour. Med et kvarter igjen utlignet imidlertid Sola til 23-23.

Mot slutten fortsatte lagene å følge hverandre, men noen sterke sluttminutter fra Storhamar sørget for at vertene tok seg til finale.

– Krysser fingrene

Sju minutter ut i lørdagens kamp, i forbindelse med Storhamars 5-2-scoring, gikk det galt for Solas keeper Rikke Granlund. Målvakten fikk tilsynelatende en vond vridning i kneet, og den solide sisteskansen måtte hjelpes av banen etter å ha fått behandling.

– Vi krysser fingrene for at det ikke er alvorlig. Det er ikke noen fine bilder. Det er trist, sa TV 2-ekspert Ida Alstad etter situasjonen.

Sola-trener Steffen Stegavik sa til TV 2 i pausen at han var usikker på skadeomfanget til keeperen.

Europaligavinner

Storhamar ble forrige helg historisk som Norges første tittelvinner i europaligaen, som er nivå to i europeisk klubbhåndball. Rumenske Gloria Bistrita ble slått 29-27 i finalen.

Sola gikk seirende ut av den første semifinaleduellen 7. mai, før Storhamar svarte og kvitterte til 1-1 og tvang fram en tredje og avgjørende kamp. Før lørdagens duell var Storhamar-profil Solberg Svele tydelig på at de ikke måtte falle tilbake på nivået de viste i den første semifinalen.

– Vi var en sliten gjeng sist, men jeg synes vi har kommet oss. Vi ønsker bare å fremstå helt annerledes enn i den første semifinalen, fordi det var ikke akseptabelt fra vår side. Det var faktisk helt «natta». Jeg håper vi klarer å ta med noe av det vi gjorde bra sist inn hit i dag, sa Svele til TV 2 før kampen.