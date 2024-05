Manchester United ble påført det verste tapet for Crystal Palace på over 50 år. For første gang vinner Palace begge seriekamper mot United.

– Totalt ydmyket, mener Viaplay-ekspert Nils Johan Semb. Han er ikke sikker på om nederlenderen beholder jobben sesongen ut – selv om United spiller cupfinale om bare 19 dager.

– Alt er mulig. Denne prestasjonen er årsverste, mener den tidligere norske landslagssjefen.

Manchester United ligger på 8. plass i Premier League og kan være på vei mot sin svakeste sesong i Premier League noensinne. Dessuten ble den tidligere mesterklubben sist i Champions Leagues gruppespill.

BBCs fotballskribent Phil McNulty tror Erik ten Hag ligger tynt an.

Også Premier League-ekspert Lars Tjærnås tror det kan være slutt nå.

– Skrekk og gru, sier Viaplays Pål André Helland om verdens kanskje mest kjente fotballklubb.

– Vi er det mest attraktive og fremadrettede laget i Premier League, påsto Erik ten Hag til nederlandsk Viaplay før oppgjøret i London.

Men det tok under 12 minutter før Manchester United havnet i trøbbel på Selhurst Park. Uten en skadet Bruno Fernandes var Manchester United sjanseløse.

1–0: Michael Olise fikk ballen nær midten. Crystal Palace-eleganten fintet vekk Casemiro og brukte syv touch før han – med venstre fot – plasserte ballen bak Andre Onana. Manchester United-forsvaret? De rygget, rygget og rygget. Rett inn i egen garasje.

– Pinlig av Casemiro, mente Sky Sports-ekspert Jamie Carragher i pausen.

– Ingen ting er verre enn Casemiro som midtstopper. Bruk (Aaron) Wan-Bissaka i midten, anbefalte den tidligere Liverpool-profilen.

– Fryktelig svakt forsvarsspill av Manchester United, kommenterte Nils Johan Semb. Han mente at Olise fikk «spasere» inn hjemmelagets ledelse. Den franske 22-åringen satte sitt åttende ligamål for sesongen.

DOMINERTE: Michael Olise dominerte før pause. Har feirer han 1–0-scoringen med Daniel Munoz (12) og Jean Phillippe Mateta. Foto: Ian Walton / AP / NTB

Manchester United hadde en ball i nettet midt i omgangen. Men Rasmus Højlund ble avblåst for angrep på Palace-keeper Dean Henderson.

Etter en ny Manchester United-feil kom det en ny baklengs.

2–0: Jean Philippe Mateta vendte bort Johnny Evans enkelt. Franskmannen stormet mot mål og hamret ballen inn bak Onana. Hans 12 ligamål for sesongen – det niende etter at Oliver Glazner tok over Crystal Palace i februar.

– Manchester United sliter med mye, konkluderte Semb. Han oppsummerte 1. omgang med at Crystal Palace «hadde fasong og fem målsjanser». De ledet helt fortjent mot et Manchester United «uten fasong og uten målsjanser».

Casemiro satte inn sin egen retur etter en heading i stolpen noen minutter ut i 2. omgang. Men brassen var i offside i forkant.

Men snart tok hjemmelaget over. Både Eberechi Eze, Tyrick Mitchell og Will Hughes hadde store sjansen. Før det smalt igjen.

3–0: Tyrick Mitchell satte ballen i åpent mål etter at danske Joachim Andersen vant en duell inne i feltet. VAR vurderte situasjonen, men målet ble stående.

BLE STÅENDE: Andre Onana protesterte, men Tyron Mitchells scoring ble stående. Foto: Ian Walton / AP / NTB

4–0: Kveldens for lengst utskjelte United-stopper Casemiro mister ballen til Munoz. Banens gigant, Michael Olise, dundrer inn sin andre for kveld.

– Totalt ydmykelse, skrek Viaplays Andreas Toft.

Manchester Evening News gir Christian Eriksen 1 poeng av 10 mulige poeng på sin spillerbørs. Resten av startoppstillingen får 2 poeng i totalslakten.

Erik ten Hag er uansett i gigantiske problemer. På de syv siste seriekampene er det bare blitt seier over tabelljumbo Sheffield United (en seier, fire uavgjorte og to tap).

Både Jamie Carragher og Alan Shearer har for lengst sagt at de tror nederlenderens dager på Old Trafford snart er talte.

FOTVILT: Erik ten Hag opplevde sin kanskje aller tyngste kveld som Manchester United-manager. Foto: Matthew Childs / Reuters / NTB

To nøkkelpersoner bak ansettelsen av Erik ten Hag, administrerende direktør Richard Arnold og sportsdirektør John Murtough, er begge fjernet av de nye sportslige ledelsen til Jim Ratcliffe.

Med Harry Maguire ute stilte Manchester United med Casemiro og Johnny Evans som midtstoppere. Manchester United har stilt med 31 ulike firere bak i løpet av 48 kamper denne sesongen.

– Det er ekstremt. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sa Erik ten Hag før kampen.

Manchester United skal ha hatt mer enn 60 skader denne sesongen. Mot Crystal Palace manglet bortimot 10 potensielle førstevalg.

Manchester United har igjen tre ligakamper – Arsenal (hjemme kommende søndag), Newcastle (hjemme) og Brighton (borte) – før Manchester City er motstander i FA-cupfinalen på Wembley 25. mai.